ปลดล็อกแล้ว!! ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไปทำงานอู่ต่อเรือในเกาหลีใต้ได้ โดยไร้ค่านายหน้า ไม่เกี่ยงอายุงาน เพียงมีคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI ภายใต้ความร่วมมือกับ HRDK แบบ G2G

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) นำโดย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดินหน้าสร้างการยอมรับทักษะช่างเชื่อมไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) กับ Human Resources Development Service of Korea (HRDKorea) สังกัดกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Mr. Gyu Seog Kim, Acting President ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power เพื่อใยอมรับว่าคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 4-5 ของ TPQI และคุณวุฒิระดับ "ช่างฝีมือ" (Course-based Craftsman Shielded Metal Arc Welding Qualifications ของ HRDKorea เทียบเท่ากัน ปูเส้นทางสู่ทางเลือกใหม่การทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นการนำร่องการทำงานเชิงนโยบายวีซ่าประเภทใหม่ E-9 with Technical Abilities

นางสาวจุลลดา เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์และมอบสิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อกำลังคนของประเทศไทยในการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ ได้แก่ ได้รับการยอมรับทันที ไม่ต้องทดสอบทักษะเชื่อมซ้ำ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 4-5 จาก TPQI เพราะได้รับการยอมรับว่าเทียบเท่าคุณวุฒิของเกาหลีใต้ทันที บนพื้นฐานการยอมรับระบบการประเมิน ระบบการฝึกอบรม ไปจนถึงระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย นับเป็นครั้งแรกที่ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือของไทยสามารถไปทำงานด้วยคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย ซึ่งเป็นการเข้าทำงานในต่างประเทศที่เน้นไปที่ "ทักษะ" เป็นหลัก ตอบโจทย์ประเทศไทยที่มีช่างเชื่อมที่มีทักษะสูงแต่ขาดโอกาสไปทำงานในต่างประเทศ ที่สำคัญกำลังคนไทยจะได้รับการคุ้มครองผ่านระบบ G2G ทำให้ไม่ต้องเสียค่านายหน้า ไม่เสี่ยงถูกหลอก และจะได้รับเงินเดือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ถูกหักเงิน ขณะเดียวกันก็ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนช่างเชื่อมของเกาหลีใต้ ซึ่งมีความต้องการเป็นอย่างมาก และเร่งด่วน นับเป็นการช่วยให้นายจ้างเกาหลีสามารถจ้างแรงงานไทยผ่านระบบของรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ TPQI ยังทำงานร่วมกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ และองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม ในการรับรองสมรรถนะ Gas Cutting เพิ่มเติมให้ช่างเชื่อม เพื่อรองรับการทำงานจริงในเกาหลีใต้อีกด้วย

“ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง TPQI และ HRDKorea ในการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือเกาหลีใต้ที่ต้องการช่างเชื่อมจำนวนมาก โดยเพิ่มการทดสอบทักษะ Gas Cutting ในคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ นับเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของช่างเชื่อมไทยด้วยมาตรฐานที่สอดรับกับความต้องการทักษะของผู้ประกอบการอู่ต่อเรือเกาหลี ปัจจุบันหน่วยฝึกอบรมของ TPQI ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และการทดสอบสมรรถนะที่ได้รับการรับรอง อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิสมัครไปทำงานที่เกาหลีใต้ด้วยวีซ่าประเภท E-9 with Technical Abilities จะต้องผ่านการรับรองจาก TPQI ก่อนจึงจะเข้าสู่ประตูโอกาสนี้ได้” นางสาวจุลลดา กล่าว

สำหรับการจ้างงานที่เกิดขึ้นจากการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เป็นการดำเนินงานผ่านระบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) ที่โปร่งใส ภายใต้ระบบ Employment Permit System (EPS และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขณะที่ TPQI ทำหน้าที่รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยช่างเชื่อมไทยจะได้รับวีซ่าประเภทใหม่ E-9 with Technical Abilities ซึ่งออกโดยกระทรวงการจ้างงานและแรงงานของสาธารณรัฐเกาหลี ทำให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ 

ความสำเร็จในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากล เนื่องจากความเชื่อมั่นในระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ส่งผลให้ ประเทศไทยเป็น "ประเทศแรก" ที่สาธารณรัฐเกาหลีเลือกนำร่องการทำงานเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า E-9 with Technical Abilities ซึ่งเป็นการตอกย้ำการยอมรับคุณวุฒิร่วมกัน (Mutual Recognition of Qualifications) และยกระดับกำลังคนของไทยในฐานะ "ช่างเชื่อมทักษะสูง" อย่างแท้จริง














