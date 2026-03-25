ปลดล็อกแล้ว!! ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไปทำงานอู่ต่อเรือในเกาหลีใต้ได้ โดยไร้ค่านายหน้า ไม่เกี่ยงอายุงาน เพียงมีคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI ภายใต้ความร่วมมือกับ HRDK แบบ G2G

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) นำโดย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดินหน้าสร้างการยอมรับทักษะช่างเชื่อมไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) กับ Human Resources Development Service of Korea (HRDKorea) สังกัดกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Mr. Gyu Seog Kim, Acting President ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power เพื่อใยอมรับว่าคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 4-5 ของ TPQI และคุณวุฒิระดับ "ช่างฝีมือ" (Course-based Craftsman Shielded Metal Arc Welding Qualifications ของ HRDKorea เทียบเท่ากัน ปูเส้นทางสู่ทางเลือกใหม่การทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นการนำร่องการทำงานเชิงนโยบายวีซ่าประเภทใหม่ E-9 with Technical Abilities
นางสาวจุลลดา เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์และมอบสิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อกำลังคนของประเทศไทยในการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ ได้แก่ ได้รับการยอมรับทันที ไม่ต้องทดสอบทักษะเชื่อมซ้ำ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 4-5 จาก TPQI เพราะได้รับการยอมรับว่าเทียบเท่าคุณวุฒิของเกาหลีใต้ทันที บนพื้นฐานการยอมรับระบบการประเมิน ระบบการฝึกอบรม ไปจนถึงระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย นับเป็นครั้งแรกที่ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือของไทยสามารถไปทำงานด้วยคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย ซึ่งเป็นการเข้าทำงานในต่างประเทศที่เน้นไปที่ "ทักษะ" เป็นหลัก ตอบโจทย์ประเทศไทยที่มีช่างเชื่อมที่มีทักษะสูงแต่ขาดโอกาสไปทำงานในต่างประเทศ ที่สำคัญกำลังคนไทยจะได้รับการคุ้มครองผ่านระบบ G2G ทำให้ไม่ต้องเสียค่านายหน้า ไม่เสี่ยงถูกหลอก และจะได้รับเงินเดือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ถูกหักเงิน ขณะเดียวกันก็ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนช่างเชื่อมของเกาหลีใต้ ซึ่งมีความต้องการเป็นอย่างมาก และเร่งด่วน นับเป็นการช่วยให้นายจ้างเกาหลีสามารถจ้างแรงงานไทยผ่านระบบของรัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ TPQI ยังทำงานร่วมกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ และองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม ในการรับรองสมรรถนะ Gas Cutting เพิ่มเติมให้ช่างเชื่อม เพื่อรองรับการทำงานจริงในเกาหลีใต้อีกด้วย
“ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง TPQI และ HRDKorea ในการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือเกาหลีใต้ที่ต้องการช่างเชื่อมจำนวนมาก โดยเพิ่มการทดสอบทักษะ Gas Cutting ในคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ นับเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของช่างเชื่อมไทยด้วยมาตรฐานที่สอดรับกับความต้องการทักษะของผู้ประกอบการอู่ต่อเรือเกาหลี ปัจจุบันหน่วยฝึกอบรมของ TPQI ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และการทดสอบสมรรถนะที่ได้รับการรับรอง อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิสมัครไปทำงานที่เกาหลีใต้ด้วยวีซ่าประเภท E-9 with Technical Abilities จะต้องผ่านการรับรองจาก TPQI ก่อนจึงจะเข้าสู่ประตูโอกาสนี้ได้” นางสาวจุลลดา กล่าว
สำหรับการจ้างงานที่เกิดขึ้นจากการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เป็นการดำเนินงานผ่านระบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) ที่โปร่งใส ภายใต้ระบบ Employment Permit System (EPS และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขณะที่ TPQI ทำหน้าที่รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยช่างเชื่อมไทยจะได้รับวีซ่าประเภทใหม่ E-9 with Technical Abilities ซึ่งออกโดยกระทรวงการจ้างงานและแรงงานของสาธารณรัฐเกาหลี ทำให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ
ความสำเร็จในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากล เนื่องจากความเชื่อมั่นในระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ส่งผลให้ ประเทศไทยเป็น "ประเทศแรก" ที่สาธารณรัฐเกาหลีเลือกนำร่องการทำงานเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า E-9 with Technical Abilities ซึ่งเป็นการตอกย้ำการยอมรับคุณวุฒิร่วมกัน (Mutual Recognition of Qualifications) และยกระดับกำลังคนของไทยในฐานะ "ช่างเชื่อมทักษะสูง" อย่างแท้จริง