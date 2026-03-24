บางจากฯขอบคุณก.ต่างประเทศ-อิหร่าน-โอมาน หลังเรือบรรทุกน้ำมันได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว

บางจากฯ เผยเรือขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย พร้อมขอบคุณรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลอิหร่านและโอมาน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เรือขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง ซึ่งลอยลำอยู่กลางอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขอขอบคุณรัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ในการหารือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและรัฐสุลต่านโอมาน ในการอำนวยความสะดวกให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเหมาะสมภาย ใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
ปัจจุบันเรือลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการเดินทางในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีกำหนดส่งมอบน้ำมันดิบที่ประเทศไทยในช่วงต้นเดือนเมษายน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหวังว่าการเดินทางในช่วงที่เหลือจะเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในการขนส่งพลังงาน ควบคู่กับการบริหารจัดการให้การจัดหาพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ากระทรวงฯได้แจ้งรายชื่อว่ามีเรือทั้งหมด 2 ลำ ได้แก่ เรือของบางจาก และของบริษัท SCG Chemical จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่ออิหร่าน โดยเพิ่งทราบเมื่อวาน (23 มี.ค.) ว่า เรือของบางจาก สามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย และตอนนี้กำลังกลับไทย หวังว่า เรืออีก 1 ลำของไทย จะเดินทางกลับไทยอย่างปลอดภัยเช่นกัน พร้อมขอบคุณทางการอิหร่าน และโอมาน ที่ช่วยเข้าถึงเรือมยุรีนารี และขอบคุณอิหร่าน ที่อนุญาตให้เรือพาณิชย์ไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ด้วย