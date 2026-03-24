“คานิว่า” ชูอีโมชันนัลรุกเพ็ทฟู้ด โฟกัสตลาดไทยเพิ่มช่องทางขาย

ผู้จัดการรายวัน 360- ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง 46,000 ล้าน ปี 69 คาดโตอีก 13.2% “คานิว่า” เดินเกมใหญ่ ผ่านแคมเปญ KANIVA No Pet Beauty Standard โฟกัสตลาดในประเทศ เพิ่มช่องทางขายให้ครอบคลุมมากขึ้น มั่นใจดันรายได้รวมโตอีก 30% จากปี 68 ทำไว้ 2,300 ล้านบาท
นายจารุวัฒน์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหาร บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด และ บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ “คานิว่า” เปิดเผยว่า ปีนี้คานิว่าเข้าสู่ปีที่ 6 ปัจจุบันถือเป็น 1 ในแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากในปีแรกที่สร้างแบรนด์ด้วย มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง ทำให้ผู้บริโภคร้องตามและจดจำได้จนถึงปัจจุบัน
ส่วนปีนี้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ภายใต้กลยุทธ์อีโมชัลนอลมาร์เก็ตติ้ง สานต่อจากการทำตลาดจากปีก่อน ด้วยการเล่าเรื่องที่ชัดขึ้น ไกลขึ้น ผ่านแคมเปญ “KANIVA No Pet Beauty Standard” ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญสื่อสารเชิงอารมณ์ แต่คือการประกาศจุดยืนของแบรนด์ในฐานะผู้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง
ทั้งนี้หลังเปิดตัวแคมเปญ “KANIVA No Pet Beauty Standard” พร้อมสื่อ Out of Home ทั่วเมือง และภาพยนตร์โฆษณาที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ได้สร้างกระแสพูดถึงในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่ม Pet Parent ยุคใหม่ บริษัทจึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ออฟไลน์ผ่านอีเวนต์ KANIVA House of Healing Hearts เพื่อเป็นพื้นที่ที่ผู้เลี้ยงสัตว์ได้ “ภูมิใจ” ในความไม่สมบูรณ์แบบของน้องหมาแมวในแบบที่เขาเป็น โดยมีวง BUS because of you i shine มาร่วมสร้างความอบอุ่นกับผู้ร่วมงาน
“ในเชิงกลยุทธ์แคมเปญ KANIVA No Pet Beauty Standard สู่อีเวนต์ KANIVA House of Healing Hearts ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่ผู้เลี้ยงสัตว์ได้สัมผัสหัวใจของแคมเปญอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโซนกิจกรรมที่สะท้อนแนวคิดการยอมรับ การเยียวยา และการมองเห็นคุณค่าในความไม่สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงทำหน้าที่เป็น Brand Activation แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง Community Engagement เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับเรื่องราวของแคมเปญอย่างใกล้ชิด ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ KANIVA ในการยกระดับจาก Functional Brand สู่ Purpose-Driven Brand ที่มีจุดยืนชัดเจน”
อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทมุ่งมั่นขยายการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเน้นในประเทศมากกว่า ทั้งการเพิ่มช่องทางขายมากขึ้นในกลุ่มเพ็ทชอปและโมเดิร์นเทรด และนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายให้มากขึ้น จากปัจจุบันสินค้าแบรนด์คานิว่าจำหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์ได้ราว 60 SKU จากทั้งหมด 200 SKU ส่วนต่างประเทศการทำตลาดยากกว่าในประเทศ เพราะมีคู่แข่งหลายพันแบรนด์
นายจารุวัฒน์ กล่าวต่อว่า ในปี 2569 นี้ บริษัทจะออกสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์คานิว่าในช่วงไตรมาส 3 และ 4 อีกด้วจ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตที่ตั้งไว้ในปีนี้อีก 30% จากปี 2568 ปิดรายได้รวมที่ 2,300 ล้านบาท แบ่งเป็นฟู้ด 65% และนอนฟู้ด 35% จากทั้งหมด 12 แบรนด์ รวมกว่า 1,000 SKU เฉพาะแบรนด์คานิว่าทำรายได้ที่ 60% ของรายได้รวม
ส่วนภาพรวมอาหารสัตว์เลี้ยงคาดว่าจะเติบโต 2 หลัก จาก 46,000 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมสินค้าสำหรับสัตวเลี้ยงปีนี้คาดว่าจะแตะ 1 แสนล้านบาท ในปีนี้.