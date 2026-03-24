สรุปรถไฟฟ้าเชียงใหม่”สีแดงส่วนต่อขยาย”ผุดรถรางวิ่งบนถนนอีก 5 กม.ถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คาดเปิด PPP ปี 70

รฟม.รับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 สรุปการศึกษาและออกแบบ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผุดรถรางไฟฟ้าวิ่งบนถนน อีก 5 กม. พร้อม Park & Ride 2 แห่ง กางแผนปี 70 เปิด PPP เอกชนร่วมทุน สร้างปี 71–74 เปิดปี 75
วันที่ 24 มีนาคม 2569 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม และออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา การออกแบบรายละเอียดโครงการ แนวเส้นทาง รูปแบบและองค์ประกอบของโครงการ ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการในการจัดการกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการต่อไป โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน ณ Autuus Studio (ห้อง The Arch Hall) ตำบล หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับผลการศึกษาโครงการ ได้ออกแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นระบบรถรางไฟฟ้า (Tramway) ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้าที่วิ่งไปตามทางวิ่งหรือรางบนถนน มีจุดเริ่มต้นบริเวณช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี โดยวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 108 เป็นระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกพืชสวนโลก วิ่งไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.3028 และตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 121 ที่แยกราชพฤกษ์ ไปสิ้นสุดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ บริเวณวงเวียนช้าง รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
มีสถานีรับ-ส่ง ผู้โดยสารจำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีบ้านดอนปิน บริเวณซอยดอนปิน ซอย 3 สถานีแยกพืชสวนโลก บนทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.3028 ใกล้แยกพืชสวนโลก สถานีบ้านเอื้ออาทร บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.เชียงใหม่ สถานีแยกราชพฤกษ์ บนทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.3028 ใกล้แยกราชพฤกษ์ และสถานีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บริเวณวงเวียนช้าง บนถนนราชพฤกษ์ มีพื้นที่จอดแล้วจร 2 แห่ง บริเวณแยกพืชสวนโลก (ฝั่งขาเข้า) และบริเวณแยกราชพฤกษ์
ทั้งนี้ รฟม. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยตามแผนการดำเนินงานโครงการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในปี 2570 เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2571 - 2574 และจะเปิดให้บริการในปี 2575 ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสามารถลดการใช้รถยนต์โดยรวมบนท้องถนน จึงช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ได้อีกด้วย