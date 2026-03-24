บีทีเอส ยกระดับแผนรับมือแผ่นดินไหวเชิงรุก เสริมศักยภาพพนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ

บีทีเอส จัดสัมมนา ยกระดับแผนรับมือแผ่นดินไหวเชิงรุก มุ่งเสริมศักยภาพพนักงานระบบรถไฟฟ้า บริหารจัดการสถานการณ์-เหตุฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิด อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นลำดับแรก
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จัดสัมมนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเกิดเหตุแผ่นดินไหว” ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 ณ ห้องพญาไท 3 - 4 ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท โดยมีนายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และประธานในพิธี พร้อมด้วยนายณัฐชัย ผะเดิมชิต ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย รวมถึงคณะผู้บริหาร และหน่วยงานด้านความปลอดภัย เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงรุก และบูรณาการแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ พนักงาน และผู้ใช้บริการ
โดยกิจกรรมหลักของการจัดงานนี้ ประกอบด้วยการบรรยายการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบรถไฟฟ้า กรณีเกิดแผ่นดินไหว โดยวิทยากรจากฝ่ายควบคุมงานเดินรถ ฝ่ายบริหารงานสถานี และฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติ และรับมือเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว” โดยมี นายเลอพงศ์ สวนสังข์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, พท.นพ.ประทีป เหลือแก้ว ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัย และบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง มาร่วมถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้การรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมเชิงรุก เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ โดยยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นลำดับแรก เพื่อรักษามาตรฐานการบริการของรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล