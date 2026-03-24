B2S สร้าง community เพื่อคนรักการอ่าน กับแคมเปญ “B2S Book Curated for You - คัดเฉพาะที่ใช่ ใส่ใจคนรักหนังสือ”

บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัลรีเทล จับมือสำนักพิมพ์ชั้นนำประกาศเปิดตัวแคมเปญใหญ่ ภายใต้ชื่อ “B2S Curated for You - คัดเฉพาะที่ใช่ ใส่ใจคนรักหนังสือ” ชูกลยุทธ์ใหม่ที่ผนึกความแข็งแกร่งทั้งช่องทาง On-Ground และ Online เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ พร้อมส่งมอบประสบการณ์การอ่านที่เข้าใจนักอ่านอย่างแท้จริง
ด้วยความเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องและตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของลูกค้า โดยในปี 2569 นี้ บีทูเอสจะมีโปรเจกค์และสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ มาตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีและตรงใจมากขึ้น อาทิ เนรมิต Shop in Shop ด้วยการจับมือพันธมิตรสำนักพิมพ์ชั้นนำและยังมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกและนักอ่านหน้าใหม่ รวมไปถึงการสร้าคอมมิวนิตี้ให้นักอ่านทั้งในร้านและบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน บีทูเอสมีสาขาทั้งสิ้น 125 สาขา พร้อมแผนงานขยายสาขาเพิ่มทั้งกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและสร้างฐานลูกค้าให้เป็นลูกค้ากันแบบยั่งยืน
ดร.มลฤดี เลิศอุทัย กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจบีทูเอสและออฟฟิศเมท ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า ปี 2567 คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 92 นาทีต่อวัน ไม่ใช่แค่ 8 บรรทัดอีกต่อไป เทรนด์การอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น โดยการอ่านหนังสือเล่มและ e-Book ทั้งสองมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน จนทำให้หนังสือหลายหมวดหมู่ได้รับกระแสความนิยมและเติบโตต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่หนังสือเด็ก เป็นกลุ่มหนังสือที่มีคอนเทนต์หลากหลายและมีอัตราการเติบโตค่อนข้างแข็งแรง ตามด้วยกลุ่มหนังสือฟิกชัน การ์ตูน จะได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่น รวมไปถึงกลุ่มหนังสือเรียน หนังสือพัฒนาตัวเอง หนังสือการเงิน หนังสือหมวดสุขภาพ และจากการแข่งขันสูงและหลายคนมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น ทำให้หนังสือกลุ่มพัฒนาตนเองเติบโตอย่างมาก” สำหรับในปีนี้บีทูเอส ผนึกกำลังสำนักพิมพ์เปิดตัวแคมเปญ “B2S Book Curated for You - คัดเฉพาะที่ใช่ ใส่ใจคนรัก
เนรมิต Shop in Shop ด้วยการจับมือพันธมิตรสำนักพิมพ์ชั้นนำ ในรูปแบบ Curated Publishers
กลยุทธ์ Shop in Shop ในรูปแบบ Curated Publishers เป็นการคัดสรรสำนักพิมพ์ชั้นนำเฉพาะด้านในพื้นที่ร้านบีทูเอสให้กับลูกค้าที่มีความสนใจเฉพาะเจาะจง สร้างความแตกต่างให้กับร้านหนังสือในยุคปัจจุบันที่เน้นเรื่องการคัดสรรคอนเทนต์ที่ตรงใจกลุ่มผู้อ่านเฉพาะทาง พร้อมขยายฐานลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครอบครัว ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่รักการอ่าน โดยมีพันธมิตรชั้นนำอาทิ
• เอเซียบุ๊คส (Asia Books) หนังสือภาษาอังกฤษชั้นนำและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หนังสือภาษาอังกฤษทุกสำนักพิมพ์ในโลก เราหาให้คุณได้
• YAAKZ (หรือ YAAKZ SHOP) คือช่องทางการจำหน่ายหนังสือในเครือ (Siam Inter Comics) ซึ่งเป็นศูนย์รวมหนังสือการ์ตูน (Manga) นิยายจีนและพ็อคเก็ตบุ๊ครายใหญ่ในประเทศไทย
• นานมีบุ๊คส์(Nanmeebooks) หนังสือคุณภาพสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านหนังสือการ์ตูนความรู้และวรรณกรรมเยาวชนระดับโลก
• สำนักพิมพ์ IDC ผู้นำด้านหนังสือเรียนและวิชาการที่รวบรวมหนังสือไว้มากกว่า 500 ปก
Display Solution จัดเรียงหนังสือแผนกเด็กยุคใหม่ เรียงตามช่วงวัยและทักษะสู่การออกแบบพื้นที่ที่ยึดเอา “พัฒนาการของเด็ก” เป็นศูนย์กลางเพื่อเปลี่ยนการเลือกหนังสือให้อ่านทั้งสำหรับผู้ปกครอง และคุณหนูๆ
สร้างสรรค์ Community Platform “B2S CLUB” เวปไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อคนรักหนังสือโดยเฉพาะ ประกอบด้วยฟีเจอร์สำคัญ ได้แก่
- Book Lover Reading Calendar ที่ๆ บันทึกการซื้อหนังสือทุกครั้ง ในแต่ละเดือน เพื่อหมดปัญหาการซื้อซ้ำ ทั้งยังดูยอดซื้อหนังสือของตัวเองได้ตลอดปี ทั้งได้เป็นสถิติเพื่อชาแลนจ์การอ่านของตัวเองได้อีกด้วย
- Next Read อัพเดทไลน์อัพหนังสือที่จะออกวางขายล่วงหน้าก่อนใครรวบรวมข้อมูลหนังสือรีวิวหนังสือจากทุกสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วประเทศมาไว้บนชั้นหนังสือในเว็บไซต์เดียว
- Book Review ฟีเจอร์ที่ให้นักอ่านได้มาเขียนรีวิวหนังสือเล่มโปรด แบ่งปันความรู้สึกดีๆ จากหนังสือที่อ่านแล้วถูกใจ
•มอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกฯใหม่ และนักอ่านหน้าใหม่
ส่วนลดทุกครั้งที่ซื้อหนังสือที่ร้าน B2S ทุกสาขา ผ่านการเป็นสมาชิก B2S CLUB สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกที่เลือกรับส่วนลดหนังสือ เพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กับพนักงานขายเท่านั้น
โปรโมชั่นสำหรับคนรักการอ่าน ทั้งที่หน้าร้านและหน้าเวป เช่น โปร “อ่านทั้งปี..ดีต่อใจ Book Lover 2026 พิชิต personal gift ของขวัญพิเศษเฉพาะคุณ แบบ ง่ายๆเพียงซื้อหนังสืออย่างน้อย 1 เล่ม ในทุกเดือน ตั้งแต่ ม.ค.2569 - ธ.ค.2569 และโปรโมชั่น Bookaholic ซื้อหนังสือหมวดที่ใช่คุณ 1,500 บาท รับคะแนน The1 เพิ่มพิเศษ 500 คะแนน พร้อมรับโปรดี ๆ และกิจกรรมสุดพิเศษจากสำนักพิมพ์พันธมิตรชั้นนำ อาทิ สำนักพิมพ์อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์,ซีเอ็ดยูเคชั่น, กัมบัตเตะ, พ.ศ.พัฒนา, แดนดิไลออน, แปลน ฟอร์ คิดส์, พาส เอ็ดดูเคชั่น, บุ๊คส์เมคเกอร์, I AM THE BEST, สถาพรบุ๊คส์ และแจ่มใส
•สร้างสังคมนักอ่านทั้งในร้านและแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มประสบการช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ ช่องทางการขายออนไลน์ครบทุก Platform นอกจากหน้าร้านแล้วยังให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก รวมถึง Shopee, Lazada และ TikTok เพื่อตอบโจทย์นักอ่านยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกในทุกที่
ปั้น Book Guru พนักงานที่ผ่านการอบรมเรื่องหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่ผ่านเกณฑ์ความเป็นกูรูในแต่ละด้าน ประจำอยู่ที่ร้าน B2S คอยแนะนำหนังสือ เลือกหนังสือคุณภาพที่ตอบโจทย์นักอ่านแต่ละคน ที่ต้องการค้นหาหนังสือที่ใช่สำหรับตัวเอง
เปิดพื้นที่แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่นชอบ ด้วยกิจกรรมเพื่อคนรักหนังสือ สนับสนุนนักเขียน และเป็นพื้นที่สำหรับสำนักพิมพ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดปี หวังกระตุ้นวัฒนธรรมการอ่านให้เติบโตอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
เสริมสร้างสังคมแห่งการอ่าน ปลูกฝังนิสัยเด็กไทยรักการอ่านทั่วประเทศ มอบ The1 E-library” เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้อ่านหนังสืออิเล็คโทรนิกส์ ฟรี! กว่า 1,000 เล่ม และเป็นสื่อกลางในการส่งต่อหนังสือมือสองเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อีกครั้ง กับโครงการ Books to Schools ภายใต้โครงการด้านความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล “เซ็นทรัล ทำ” เพื่อให้หนังสือที่ยังอยู่ในสภาพดีได้ส่งต่อถึงมือน้องๆ ในโรงเรียนที่ต้องการสื่อการเรียนรู้ ผ่านกล่องรับหนังสือบริเวณร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ก่อนนำไปส่งต่อให้แก่โรงเรียนกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ นอกเหนือจากจุดรับหนังสือภายในร้านบีทูเอสแล้ว โครงการ Books to Schools ยังมีจุดรับหนังสืออื่น ๆ รวมกว่า 9 จุด ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาหลักในกรุงเทพฯ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา สามารถรวบรวมหนังสือได้มากกว่า 3,290 เล่ม ส่งต่อประโยชน์จากการอ่านให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centraltham.com/books-to-schools