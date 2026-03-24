คืบหน้าเกินครึ่ง!ปรับปรุงขยายถนนสาย พล.2043 “บ้านสนามคลี” จ.พิษณุโลก เสร็จกลางปี 69 ช่วยปชช.เดินทางสะดวก

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างและยกระดับชั้นทาง ถนนสาย พล.2043 จ.พิษณุโลก เดินหน้าเกินครึ่ง รองรับการขยายตัวของเมือง ช่วยประชาชนเดินทางไปยังสถานศึกษา สถานพยาบาล น่วยงานราชการสะดวกปลอดภัยมากขึ้นคาดเสร็จเปิดวิ่งเต็มศักยภาพกลางปี 69 นี้
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนทางหลวงชนบทสาย พล.2043 บ้านสนามคลี อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการขนส่งสินค้าทางการเกษตร รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถสัญจรไปยังสถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณรวม 39.992 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง คาดว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ภายในกลางปี 2569
ทั้งนี้ การก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชน ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านท่าทอง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากถนนเดิมคับแคบมีความกว้างเพียง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ประกอบกับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความล่าช้า นักเรียนและผู้ปกครองต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
โดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย พล.2043 บ้านสนามคลี อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในด้านเศรษฐกิจภาคการขนส่ง จะช่วยสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ อาทิ ข้าว ฯลฯ ให้สามารถลำเลียงไปยังแหล่งรับซื้อหรือตลาดได้สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา/ต้นทุนในการขนส่งสินค้า มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน/ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ ถนนสายดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 โรงพยาบาลพุทธชินราช สาขาบึงแก่งใหญ่ วัดป่าจันทราวาส (ธ) ตลาดชุมชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการยกระดับในด้านสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข และกิจกรรมทางศาสนา
สำหรับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นของโครงการเชื่อมกับ ทล.126 บริเวณ กม.ที่ 0+400 และ จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับ ทล.1065 บริเวณ กม.ที่ 69+250 โดยได้ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต มีความกว้าง 10 เมตร ช่องจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร รวมระยะทางดำเนินการ 2.800 กิโลเมตร