วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน Hospitality Talent Fair 2026 และ ดุสิตธานีแฟร์ “Market in The Garden”

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี เดินหน้าสานต่อพันธกิจในการบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จัดงาน Hospitality Talent Fair 2026 มหกรรมการจัดหางานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2569 ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ (ข้างศูนย์การค้าซีคอนสแควร์)
ปีนี้มีสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 40 แห่ง ครอบคลุมโรงแรม ร้านอาหาร สปา และธุรกิจบริการอื่น ๆ พร้อมเปิดรับสมัครงานกว่า 500 ตำแหน่ง เปิดโอกาสให้นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจจากสถาบันต่าง ๆ สมัครงานได้ฟรีตลอดงาน อีกทั้งยังมีเวิร์กช็อปเสริมทักษะ เช่น เทคนิคการได้งานทำสำหรับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา การเขียนเรซูเม่ การสร้างแบรนด์ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานจริง พร้อมรับชมการเสวนาและสนทนาบนเวทีในหัวข้อที่ล้วนมีประโยชน์ต่อการสมัครงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการโดยเฉพาะ ซึ่งการจัดงานนี้ก็เพื่อเชื่อมโยงผู้สมัครงานเข้ากับสถานประกอบการโดยตรง อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ ขณะเดียวกันผู้จ้างงานเองยังมีโอกาสได้คัดสรรผู้ร่วมงานที่เหมาะสมได้ทันที ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากของทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้ในปีนี้ยังมีความพิเศษคือ วิทยาลัยดุสิตธานีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า จัดงาน ดุสิตธานีแฟร์ 2569 ภายใต้ธีม “Market in The Garden” ในช่วงเวลาเดียวกัน (26-27 มีนาคม 2569 เวลา 9.00 – 18.00 น.) ซึ่งภายในงานจะได้พบกับสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มคุณภาพจากร้านของศิษย์เก่าที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ร่มรื่น และดนตรีสด เพื่อสนับสนุนศิษย์เก่าและสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ร่วมงาน
ทั้งสองงานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวิทยาลัยดุสิตธานีในการพัฒนาบุคลากรและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจบริการ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง