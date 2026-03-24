วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน Hospitality Talent Fair 2026 และ ดุสิตธานีแฟร์ “Market in The Garden”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี เดินหน้าสานต่อพันธกิจในการบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จัดงาน Hospitality Talent Fair 2026 มหกรรมการจัดหางานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2569 ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ (ข้างศูนย์การค้าซีคอนสแควร์)


ปีนี้มีสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 40 แห่ง ครอบคลุมโรงแรม ร้านอาหาร สปา และธุรกิจบริการอื่น ๆ พร้อมเปิดรับสมัครงานกว่า 500 ตำแหน่ง เปิดโอกาสให้นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจจากสถาบันต่าง ๆ สมัครงานได้ฟรีตลอดงาน อีกทั้งยังมีเวิร์กช็อปเสริมทักษะ เช่น เทคนิคการได้งานทำสำหรับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา การเขียนเรซูเม่ การสร้างแบรนด์ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานจริง พร้อมรับชมการเสวนาและสนทนาบนเวทีในหัวข้อที่ล้วนมีประโยชน์ต่อการสมัครงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการโดยเฉพาะ ซึ่งการจัดงานนี้ก็เพื่อเชื่อมโยงผู้สมัครงานเข้ากับสถานประกอบการโดยตรง อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ ขณะเดียวกันผู้จ้างงานเองยังมีโอกาสได้คัดสรรผู้ร่วมงานที่เหมาะสมได้ทันที ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากของทั้งสองฝ่าย


นอกจากนี้ในปีนี้ยังมีความพิเศษคือ วิทยาลัยดุสิตธานีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า จัดงาน ดุสิตธานีแฟร์ 2569 ภายใต้ธีม “Market in The Garden” ในช่วงเวลาเดียวกัน (26-27 มีนาคม 2569 เวลา 9.00 – 18.00 น.) ซึ่งภายในงานจะได้พบกับสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มคุณภาพจากร้านของศิษย์เก่าที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ร่มรื่น และดนตรีสด เพื่อสนับสนุนศิษย์เก่าและสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ร่วมงาน

ทั้งสองงานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวิทยาลัยดุสิตธานีในการพัฒนาบุคลากรและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจบริการ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน Hospitality Talent Fair 2026 และ ดุสิตธานีแฟร์ “Market in The Garden”
วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน Hospitality Talent Fair 2026 และ ดุสิตธานีแฟร์ “Market in The Garden”
วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน Hospitality Talent Fair 2026 และ ดุสิตธานีแฟร์ “Market in The Garden”