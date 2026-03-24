CPF รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2026 ตอกย้ำศักยภาพ ‘การปรับตัวขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ หนึ่งในผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของไทย ที่มีการลงทุนและร่วมลงทุนใน 17 ประเทศ และมีการค้าผลิตภัณฑ์อาหารไปมากกว่า 50 ประเทศ ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2026 ประเภทอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สะท้อนความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารในระดับโลก พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลฯ โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้รับมอบ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย สอดคล้องแนวคิดของงาน คือ “Thrive on Resilience : การปรับตัวเพื่ออยู่รอดและสร้างการเติบโต”

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“รางวัลนี้เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” นายประสิทธิ์ กล่าว












