CAAT จับมือ 6 แอร์ไลน์ลดค่าตั๋วโดยสาร 15–30% ช่วงสงกรานต์นี้ เพิ่มกว่า 29,000 ที่นั่ง

CAAT จับมือ 6 สายการบินลดค่าโดยสาร 15–30% ช่วงสงกรานต์ 10 – 15 เม.ย.69 เพิ่มกว่า 29,000 ที่นั่งรวม11 เส้นทางในประเทศ พร้อมติดตามราคาตั๋วจากผลกระทบตะวันออกกลาง กรณีเส้นทางบินไทย-ยุโรป มีข้อจำกัดเชื่อมต่อเที่ยวบิน แนะผู้โดยสารเลือกเส้นทางบินที่เหมาะสมที่สุด
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า CAAT ได้ติดตามสถานการณ์ราคาบัตรโดยสารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีความต้องการเดินทางสูง โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 CAAT ได้ประสานความร่วมมือกับสายการบินในการเพิ่มจำนวนที่นั่งและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ซึ่งการเดินทางภายในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2569 ได้ประสานความร่วมมือกับ 6 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท เพื่อดำเนินมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มปริมาณที่นั่งในเส้นทางที่มีความต้องการสูง โดยสายการบินทั้ง 6 สาย ได้ปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 15 – 30 สำหรับ 11 เส้นทางบิน (ไป–กลับ) ได้แก่ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่, กรุงเทพฯ – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – สมุย, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช, กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี, กรุงเทพฯ – กระบี่, กรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – นราธิวาส ,กรุงเทพฯ – ขอนแก่น และ กรุงเทพฯ- เชียงราย รวมทั้งสิ้น 191 เที่ยวบิน คิดเป็นจำนวน 29,685 ที่นั่ง
ด้านการเพิ่มปริมาณที่นั่ง บางกอกแอร์เวย์สได้เพิ่มเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางสมุยจำนวน 24 เที่ยวบิน ส่งผลให้มีที่นั่งเพิ่มขึ้นอีก 1,680 ที่นั่ง ขณะที่การบินไทยได้ปรับเปลี่ยนแบบอากาศยานในบางเที่ยวบินเป็นเครื่องบินลำตัวกว้าง ได้แก่ Airbus A330-300 และ Boeing 787-8 ส่งผลให้มีที่นั่งเพิ่มขึ้นอีก 1,428 ที่นั่ง รองรับความต้องการเดินทางในช่วงเทศกาล
ซึ่งจากการตรวจสอบราคาบัตรโดยสาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่าบัตรโดยสารในระดับราคาต่ำถูกจำหน่ายไปเกือบทั้งหมดจากความต้องการเดินทาง (Demand) ที่สูง ขณะที่หลังช่วงเทศกาลในปลายเดือนเมษายน ราคามีแนวโน้มปรับลดลงตามความต้องการที่ลดลง ทั้งนี้ มาตรการที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เพียงพอ และปลอดภัยในช่วงเทศกาลสำคั
สำหรับ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Fuel) ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของสายการบินมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อย่างไรก็ดี มาตรการลดราคาบัตรโดยสารในช่วงเทศกาลยังคงดำเนินการได้ตามแผน
โดยจากการได้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านการบินและการเชื่อมต่อเที่ยวบินในหลายเส้นทาง โดยเฉพาะเที่ยวบินที่ต้องเปลี่ยนเครื่องในภูมิภาคดังกล่าว ในภาพรวม เที่ยวบินระหว่างประเทศไทยและยุโรปที่เป็นเที่ยวบินตรงยังคงให้บริการได้ตามปกติ โดยสายการบินได้ปรับใช้เส้นทางบินสำรอง อย่างไรก็ดี ผู้โดยสารที่เดิมใช้เส้นทางต่อเครื่องในตะวันออกกลางได้เปลี่ยนมาใช้เที่ยวบินตรงมากขึ้น ส่งผลให้บัตรโดยสารในเส้นทางดังกล่าวคงเหลือในกลุ่มราคาสูง ในขณะเดียวกัน ผู้โดยสารสามารถพิจารณาใช้เส้นทางต่อเครื่องผ่านประเทศอื่น หรือพิจารณาเดินทางผ่านจุดเชื่อมต่ออื่น เช่น ประเทศจีน ซึ่งอาจมีค่าโดยสารที่เหมาะสมกว่า แต่ใช้ระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้น
สำหรับสายการบินตะวันออกกลาง แม้จะเริ่มกลับมาให้บริการบางเที่ยวบินแล้ว แต่ยังมีข้อจำกัดในหลายเส้นทาง CAAT แนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางผ่านภูมิภาคดังกล่าวติดตามสถานะเที่ยวบินและเงื่อนไขการเดินทางกับสายการบินอย่างใกล้ชิด
CAAT จะติดตามและตรวจสอบราคาบัตรโดยสารและประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนและแนวโน้มราคาค่าโดยสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและสำรองบัตรโดยสารล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม โดยหากผู้โดยสารพบปัญหาหรือไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิ สามารถร้องเรียนได้ที่ complaint.caat.or.th