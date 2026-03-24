AESLA โชว์นวัตกรรมเวชศาสตร์ความงามระดับโลก ในงาน DST 2026

AESLA ยกทัพนวัตกรรมเวชศาสตร์ความงามระดับโลกจากหลากหลายแบรนด์ดังร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2569 (DST Annual Meeting 2026) ซึ่งงานจัดขึ้นที่ Bangkok Convention Centre โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนอกจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนประสบการณ์จากแพทย์และนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญแล้วยังมี POLCASAN จาก GMMTV มาร่วมสร้างสีสันมอบความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ความงามและเวชสำอางระดับโลกที่ผ่านมาตรฐาน U.S. FDA และ Gold Standard เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (DST Annual Meeting 2026) อย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เคย
สำหรับงานในปีนี้ AESLA ได้นำเครื่องมือแพทย์ความงามและเวชสำอางจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมาจัดแสดงให้ได้รับชมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบคำปรึกษาแก่แพทย์ที่สนใจ โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ PicoSure Pro เครื่อง Picosecond Laser จาก Cynosure Lutronic สำหรับกำจัดฝ้า ลบเลือนรอยสัก ตลอดจนฟื้นฟูผิวกระจ่างใส, Glacial Rx นวัตกรรมบรรเทาอาการผิวอักเสบและกำจัดเม็ดสีไม่พึงประสงค์ด้วยเทคโนโลยีควบคุมความเย็นจาก R2 Technologies และเครื่อง Microneedling Pen ระบบดิจิทัลเครื่อง Dermapen 4 จากบริษัทชั้นนำสัญชาติออสเตรเลียอย่าง Dermapenworld
งานประชุมสามัญประจำปี 2569 ยังถือเป็นเวทีแนะนำ บริษัท เอสเทลล่าร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (AESTELLAR) ดาวดวงใหม่แห่งวงการเวชศาสตร์ความงาม สู่วงการแพทย์ผิวหนังและความงามของไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดย AESTELLAR เป็นบริษัทลูกของ AESLA ถือกำเนิดมาเพื่อปลดล็อคโอกาสใหม่ๆ และขยายน่านน้ำทางธุรกิจเพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีแก่นหลักเดียวกันคือการนำพานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ความงามมาตรฐานสากลมาสู่ประเทศไทย
ทั้งนี้ บริษัท เอสเทลล่าร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มีการเปิดตัวเมื่อกลางปี 2568 และได้นำเสนอเครื่อง Energy-Based Devices จากบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Cynosure Lutronic สู่ท้องตลาดไปแล้วหลายเครื่อง หนึ่งในนั้นคือ XERF เครื่องยกกระชับด้วยเทคโนโลยี Monopolar RF Dual Frequency ที่ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์และคลินิกทั่วประเทศจนมียอดขายทะลุ 100 เครื่องหลังเปิดจำหน่ายได้เพียง 1 เดือน และยังเพิ่งสร้างปรากฏการณ์ขึ้นบิลบอร์ดในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญหลายแห่งในกรุงเทพฯ คู่กับเครื่อง PicoSure Pro ไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ AESTELLAR ยังมีเครื่องใหม่อย่าง LaseMD Ultra เครื่องเลเซอร์คลื่น 1927 nm ที่ช่วยแก้ปัญหาริ้วรอยและปรับผิวหน้าให้เนียนละเอียดโดยไม่ทำลายผิวชั้นนอกซึ่งนำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
ในโอกาสนี้ AESLA และ AESTELLAR ยังจัดเวทีเสวนา “AESLA Business Hack Space : Aesthetic Trends 2026” กับการเปิดเทรนด์อุตสาหกรรมประจำปีนี้ ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ยกระดับวงการเวชศาสตร์ความงาม ทั้งในมุมมองของแพทย์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ นิวัติ พลนิกร, นายแพทย์ Davin Lim, นายแพทย์ Do Young Rhee, คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ และคุณรวิศ หาญอุตสาหะ โดยมีคุณหนิง-ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ รับหน้าที่พิธีกร
ต่อด้วยการเจาะลึกในหัวข้อ “Advanced Technologies and Strategic Integration in Modern Aesthetic Medicine” ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา, ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ, นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ, นายแพทย์ Davin Lim และนายแพทย์ Do Young Rhee มาร่วมแบ่งปันความรู้แบบสบาย ๆ บนเวที Dinner Symposium โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญญา เตชะพิเชฐวนิช รับหน้าที่ Moderator ทั้งยังได้ POLCASAN จาก GMMTV มาร่วมสร้างสีสัน เติมความน่ารักและความประทับใจแก่แพทย์ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย
กิจกรรมเหล่านี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนวงการเวชศาสตร์ความงามของไทยผ่านองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบโจทย์เทรนด์ความงามอย่างยั่งยืน
คุณค่าแห่งการแบ่งปันของ AESLA และ AESTELLAR ยังครอบคลุมถึงการคืนกำไรให้สังคมผ่านแคมเปญที่เปิดโอกาสให้แขกผู้มางานนำกระป๋องอะลูมิเนียมใช้แล้วมาทิ้งไว้ยังจุดรับบริจาคเพื่อรวบรวมนำไป รีไซเคิลเป็นขาเทียม โดยอะลูมิเนียมประมาณ 1 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นขาเทียมได้ 1 ข้าง
นอกจากนี้ ยังมีการแจกกระเป๋าผ้าเพื่อลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมการใช้ซ้ำ ซึ่งลวดลายบนกระเป๋าล้วนออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ
ปัจจุบัน AESLA และ AESTELLAR เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิตจากนานาชาติ ได้แก่ Biotec Italia, Capillus, Cynosure Lutronic, Dermapenworld, GME, Hydrafacial, NoIR, R2 Technologies, Syris Scientific, Venus Concept และ Zimmer ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารฉีดประเภท Hyaluronic Acid แบรนด์ Revanesse โดยบริษัท Prollenium และสารฉีดประเภท Polynucleotide แบรนด์ Plinest โดยบริษัท Mastelli
ด้วยประสบการณ์กว่าทศวรรษ AESLA และ AESTELLAR เล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ความงามของไทย นำมาสู่ความมุ่งมั่นในการแสวงหาผลิตภัณฑ์คุณภาพมาส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ ควบคู่ไปกับการยกระดับบริการ ตลอดจนร่วมเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้วิชาการและนวัตกรรมการแพทย์ความงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
