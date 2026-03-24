NIA จับมือ TNI และ MASCI เปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น (TNI) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” โครงการที่มุ่งยกระดับศักยภาพองค์กรไทยด้วยมาตรฐานการจัดการนวัตกรรมระดับสากล ISO 56001:2024

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้นำองค์กรด้านนวัตกรรมและมาตรฐานของประเทศ ได้แก่ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คุณจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ไฮไลท์สำคัญภายในงาน

- เวทีเสวนาจากองค์กรที่นำระบบนวัตกรรมไปใช้จริง

- แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วยมาตรฐาน ISO 56001:2024

- เจาะลึกกระบวนการ Innovation Management ระดับสากล

- ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NIA, TNI และ MASCI

งานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/okVDc2NnzXLmFFss5

โครงการเปิดรับผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่

ภาคกลาง: วันที่ 9 เมษายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ: วันที่ 20 เมษายน 2569 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วันที่ 24 เมษายน 2569 ณ จังหวัดขอนแก่น

ภาคใต้: วันที่ 29 เมษายน 2569 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี








NIA จับมือ TNI และ MASCI เปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล
NIA จับมือ TNI และ MASCI เปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล
NIA จับมือ TNI และ MASCI เปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล
NIA จับมือ TNI และ MASCI เปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล
NIA จับมือ TNI และ MASCI เปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล