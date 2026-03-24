NIA จับมือ TNI และ MASCI เปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น (TNI) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” โครงการที่มุ่งยกระดับศักยภาพองค์กรไทยด้วยมาตรฐานการจัดการนวัตกรรมระดับสากล ISO 56001:2024
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้นำองค์กรด้านนวัตกรรมและมาตรฐานของประเทศ ได้แก่ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คุณจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ไฮไลท์สำคัญภายในงาน
- เวทีเสวนาจากองค์กรที่นำระบบนวัตกรรมไปใช้จริง
- แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วยมาตรฐาน ISO 56001:2024
- เจาะลึกกระบวนการ Innovation Management ระดับสากล
- ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NIA, TNI และ MASCI
งานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/okVDc2NnzXLmFFss5
โครงการเปิดรับผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่
ภาคกลาง: วันที่ 9 เมษายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ: วันที่ 20 เมษายน 2569 ณ จังหวัดพิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วันที่ 24 เมษายน 2569 ณ จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้: วันที่ 29 เมษายน 2569 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี