BEM คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม สะท้อนความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้รับการประเมิน “สำนักงาน สีเขียว (Green Office)” ระดับประเทศ ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (G-ทอง) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดย นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทในการรับรางวัลจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ BEM ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยบริษัทเดินหน้าพัฒนาโครงการสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำตลอดจนลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว