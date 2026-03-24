KOAN เปิดตัว SHOKZ OpenFit Pro นิยามใหม่ความคมชัด ยกระดับประสบการณ์เสียงแบบ Open-Ear ด้วยนวัตกรรม Open-Ear Noise Reduction ครั้งแรกในไทย

บริษัท โคแอน จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสมาร์ตโฟน และสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ในเครือ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW ประกาศเปิดตัวหูฟังรุ่นเรือธงใหม่ล่าสุด SHOKZ OpenFit Pro ต่อยอดความสำเร็จของหูฟังซีรีส์ OpenFit เวอร์ชันอัปเกรดทั้งคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น และเป็นหูฟัง Open-Ears รุ่นแรกของโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TÜV Rheinland ด้านการลดเสียงรบกวนจากสถาบันระดับสากล พร้อมรางวัล CES 2026 Innovation Awards การันตีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเสียงระดับโลก
นายลักษณ์วัตร์ เหรียญเจริญสุข กรรมการบริหาร บริษัท โคแอน จำกัด เปิดเผยว่า “การเปิดตัว SHOKZ OpenFit Pro ในครั้งนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานหูฟังแบบเปิดหู Open-Ears ไปอีกขั้น ด้วยการนำนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดเข้ามาให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์รับฟัง โดยเฉพาะฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนที่แม่นยำกว่าเดิม แต่ยังคงความปลอดภัย และความใส่สบาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งเสียงที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมและรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวไปพร้อมกัน”
SHOKZ OpenFit Pro ครั้งแรกของหูฟัง Open-Ears ที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง SHOKZ SuperBoost ไดรเวอร์คู่สองไดอะเฟรม ตอบสนองความถี่กว้าง 50 Hz- 49 kHz เบสแน่นขึ้น และ Open-Ear Noise Reduction ระบบลดเสียงรบกวนในหูฟังแบบเปิดหู ไมโครโฟนรวม 6 ตัว ทำงานร่วมกับ Ear Adaptive Algorithm วิเคราะห์รูปทรงหูเฉพาะบุคคลแบบเรียลไทม์ ลดเสียงรบกวนได้สูงสุด 14 dB แต่ยังคงสามารถรับรู้เสียงรอบข้างได้เพื่อความปลอดภัย สามารถปรับเสียงได้ผ่านแอป SHOKZ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 6.1 พร้อม Multipoint Connection รองรับการเชื่อมต่อ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน พร้อมมาตรฐานกันน้ำ IP55 เหมาะสำหรับออกกำลังกายและใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ แบตเตอรี่ใช้งานสูงสุด 12 ชั่วโมง และสูงสุด 50 ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับเคสชาร์จ รองรับการชาร์จด่วนเพียง 10 นาที ฟังต่อได้นานถึง 4 ชั่วโมง พร้อมรองรับการชาร์จแบบไร้สาย ดีไซน์พรีเมี่ยมที่ยังคงคอนเซปต์ความสบายในการสวมใส่ตลอดวัน มีให้เลือก 2 สี สีดำ และสีขาว ในราคา 9,490 บาท
สำหรับ SHOKZ OpenFit Pro เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.69 เป็นต้นไป ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้า Shokz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ อาทิ Banana IT, BEtrend, Central, Dotlife, iStudio, Studio7, TECHHOUSE by Dotlife, Kingpower, Munkong Gadget, Powerbuy, Powermall และสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shokz Official Store บน Lazada และ Shopee สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : @koan