กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เข้าประกวดรางวัล ELMA 2026

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เปิดรับสมัครประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2569 (Excellent Logistics Management Award 2026) หรือ ELMA 2026 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โลจิสติกส์เป็นหัวใจสำคัญของระบบการค้าไทยในยุคที่การแข่งขันทวีความเข้มข้น และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “ประตูการค้า” ของอนุภูมิภาคและภูมิภาค กรมฯ จึงมุ่งยกระดับศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ
รางวัล ELMA จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงมีความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพโดดเด่น และพร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงของเวทีการค้าโลก โดยกรมฯ มุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยอย่างต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสู่สากล และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างมั่นคง
การจัดประกวดรางวัล ELMA 2026 แบ่งการประกวดออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding Services หรือ Customs Brokerage Services) 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Excellent Logistics Management Award – ELMA