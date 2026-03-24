สนพ. เปิดรับฟังความเห็น “ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า” เพื่อทำแผน PDP2026 คาดปี69ดีมานด์ไฟฟ้าสูงสุด 36,450 เมกะวัตต์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ “ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (Load Forecast)” เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2026) โดยนำปัจจัยใหม่ที่มีบทบาทสำคัญเข้ามาพิจารณา อาทิ Data Center และเศรษฐกิจดิจิทัล การขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (IPS) โดยผลการพยากรณ์ในกรณีต่ำ (Low) คาดว่า ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะเพิ่มจาก36,450 เมกะวัตต์ ในปี 2569 เป็น 71,340 เมกะวัตต์ ในปี 2593 หรือเติบโต2.9%ต่อปี ขณะที่กรณีสูง (High) ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี 2593 จะเพิ่มเป็น 77,374 เมกะวัตต์ หรือเติบโตเฉลี่ย 3.2 %ต่อปี มีปัจจัยหลักจาก EV และ Data Center
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เปิดเผยว่า การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงสมมติฐานสำคัญให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ประชากร และเทคโนโลยี โดยนำปัจจัยใหม่ที่มีบทบาทสำคัญเข้ามาพิจารณา อาทิ การเติบโตของ Data Center และเศรษฐกิจดิจิทัล การขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (IPS) รวมถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการโหลด เพื่อสะท้อนโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนและกระจายตัวมากขึ้น
ทั้งนี้ การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ได้พิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ควบคู่กับ “ความต้องการใหม่ (New Demand)” จากโครงการและนโยบายสำคัญของประเทศ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชน ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึง EV และ Data Center ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ขณะเดียวกัน ยังมีการพิจารณาสมมติฐานการติดตั้ง Solar Rooftop และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดภาระความต้องการไฟฟ้าจากระบบหลัก รวมถึงผลจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระดับเข้มข้น ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการไฟฟ้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ชะลอตัวลง
ผลการพยากรณ์ในกรณีต่ำ (Low) คาดว่า ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะเพิ่มจากประมาณ 36,450 เมกะวัตต์ ในปี 2569 เป็น 71,340 เมกะวัตต์ ในปี 2593 หรือเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี และมีการใช้ไฟฟ้าปี 2593 อยู่ที่ 386,081 ล้านหน่วย ขณะที่กรณีสูง (High) ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี 2593 จะเพิ่มเป็น 77,374 เมกะวัตต์ หรือเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี และมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 434,371 ล้านหน่วย โดยมีปัจจัยหลักจาก EV และ Data Center
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ที่เปลี่ยนจากช่วงกลางวันไปสู่ช่วงกลางคืนจากการชาร์จ EV และการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจยุคดิจิทัล รวมถึงการพิจารณานโยบายที่จำเป็นในอนาคต เช่น การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรองรับ Data Center การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าใช้เอง และการเปิดให้ใช้โครงข่ายไฟฟ้า
ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสำหรับจัดทำแผน PDP2026 เพื่อยกระดับการวางแผนพลังงานของประเทศ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว