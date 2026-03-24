รักเหมาเปิดโมเดล 'รักเหมา STATION' จับมือ โฮมเพ้นท์ เอาท์เล็ท เปิดจุดบริการวัสดุก่อสร้างครบวงจร

"รักเหมา" แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านวัสดุก่อสร้างของไทย โดยบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ก้าวสู่ปีที่ 5 ด้วยวิสัยทัศน์ "สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับการค้าก่อสร้างยุคใหม่ของประเทศไทย" ได้เปิด New Business Solution จุดให้บริการ รักเหมา STATION โดยจับมือกับพาร์ทเนอร์ โฮมเพ้นท์ โดยบริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด ศูนย์สีราคาขายส่งอันดับ 1 ของประเทศไทย ผู้นำร้านค้าปลีกและค้าส่งสีทาบ้านและสีอุตสาหกรรม ที่มีสาขามากกว่า 18 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดตัวจุดบริการวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ "รักเหมา Station x Homepaint" เพื่อยกระดับประสบการณ์การสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมารายย่อยและช่างก่อสร้าง โดย 5 สาขาแรกที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกัน ได้แก่ สาขามีนบุรี-แยกมิสทีน, สาขารามอินทรา-มีนบุรี, สาขาบางบอน-กาญจนาภิเษก, สาขาติวานนท์-ปากเกร็ด และสาขาสมุทรปราการ-ศรีนครินทร์ โดยมุ่งเน้นการเป็นจุดสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างที่ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถสั่งของได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ประหยัดเวลาในการจัดหา และการันตีส่งสินค้าได้ถึงหน้างานภายใน 1-2 วัน (Next Day Delivery)
จุดบริการ รักเหมา Station x Homepaint ทำหน้าที่เป็น "ผู้ช่วยจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง" ให้กับลูกค้า ตั้งแต่ให้คำแนะนำสินค้า ประเมินปริมาณวัสดุให้เหมาะกับหน้างาน จัดหาสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ อาทิ ปูนโครงสร้าง เอสซีจี (SCG), ปูนเสือ, อิฐมวลเบา (Q-Con), ซีแพค (CPAC) และดูร่าวัน (DURA One) รวมไปถึงการบริหารการจัดส่งให้ถึงไซต์งานตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
แนวคิดโครงการนี้เกิดจากการเข้าใจปัญหาของผู้รับเหมารายย่อย ที่ต้องเสียเวลาโทรสอบถามหลายร้าน ขับรถหาแหล่งซื้อวัสดุ และมักเจอปัญหาสินค้าไม่ครบหรือส่งล่าช้า โมเดล รักเหมา Station x Homepaint จึงเข้ามาช่วยให้เจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา และช่างมืออาชีพ สามารถสั่งวัสดุก่อสร้างได้ครบวงจร ตั้งแต่สินค้าต้นน้ำอย่างงานโครงสร้าง ไปจนถึงสินค้าปลายน้ำอย่างสีและเคมีภัณฑ์ จบได้ในจุดบริการเดียว
คุณณัฏฐ์ จิรนิรันดร์กุล Co-Founder & Product Owner แพลตฟอร์มรักเหมา กล่าวถึงความร่วมมือครั้ง นี้ว่า "ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา รักเหมาโฟกัสเรื่องการช่วยผู้รับเหมาไทยให้ทำงาน 'ง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น และไวขึ้น' ผ่านโซลูชันด้านดิจิทัล วันนี้เราขยับอีกก้าวด้วยการนำแนวคิดนั้นมาวางไว้ให้คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผ่านโมเดล รักเหมา Station x Homepaint เพื่อให้ผู้รับเหมารายย่อยมี 'ผู้ช่วยจัดซื้อ' อยู่ใกล้ไซต์งานมากขึ้น สั่งของได้ครบ จบในที่เดียว และมั่นใจได้ว่าของจะถึงหน้างานตามนัด
ความร่วมมือกับโฮมเพ้นท์ เป็นส่วนสำคัญของวิสัยทัศน์ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับ การค้าก่อสร้างยุคใหม่ของประเทศไทย เราไม่ได้ต้องการแค่เปิดจุดบริการใหม่ แต่ต้องการสร้างเครือข่ายร้าน พันธมิตรที่แข็งแรง เติบโตไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด 'Build Forward. Grow Together.' ให้ร้านท้องถิ่นสามารถ ใช้พลังซัพพลายเชนและเทคโนโลยีแบบ Corporate เข้ามาเสริม เพื่อช่วยขยายโอกาสการขายและการเติบโตใน ระยะยาว"
คุณสมชัย กมลลาภวรกุล Channel Marketing Director กล่าวถึงความร่วมมือครั้ง นี้ว่า "การยกระดับร้านวัสดุก่อสร้างให้แข็งแรงขึ้นบนสนามการแข่งขันที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นก้าวแรกของ การสร้างเครือข่ายร้านพันธมิตรยุคใหม่ ที่สามารถขายได้ครบขึ้น สะดวกขึ้น โดยมีระบบหลังบ้านอย่างมืออาชีพ ช่วยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง
ในมุมผู้รับเหมา จุดบริการนี้จะทำให้การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป แค่เข้ามาที่ โฮมเพ้นท์ สาขาใกล้บ้าน ก็สามารถปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าสำหรับงานก่อสร้าง ประเมินปริมาณวัสดุเพื่อสั่งซื้อสินค้า ได้จากหลากหลายแบรนด์ และนัดวันส่งของให้ถึงไซต์งาน ภายใน 1–2 วัน ขณะเดียวกันในมุมร้านค้า พาร์ทเนอร์อย่าง โฮมเพ้นท์ ก็สามารถขยายขอบเขตการให้บริการจากหมวดสีไปสู่หมวดวัสดุก่อสร้างหลัก เสริมสร้าง Portfolio สินค้าที่ครบ หลากหลาย และสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งนี่คือ หัวใจของโมเดล Modernized Construction Store Network ที่เราอยากเห็นการเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว"
ด้าน คุณอนุรักษ์ เลิศรัตนชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง (CEO) บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด กล่าวถึงมุมมองของโฮมเพ้นท์ว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โฮมเพ้นท์เติบโตมาจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านสีทาอาคารและสีอุตสาหกรรม เราเห็นพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ผู้รับเหมายุคใหม่ต้องการ ทั้งความสะดวก ความเร็ว และความมั่นใจว่าของจะถึงหน้างานตรงเวลา ความร่วมมือกับรักเหมา Station ทำให้เราสามารถต่อยอดจากจุดแข็งเดิม ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมาในพื้นที่ได้
โฮมเพ้นท์ เชื่อว่าอนาคตของธุรกิจวัสดุก่อสร้างจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้ง 'ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง' และ 'ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ' ความร่วมมือกับรักเหมา Station ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจุดบริการ แต่เป็นการวางรากฐานโมเดลใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสีและวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจรในที่เดียว ตั้งแต่ปูน อิฐ เหล็ก กระเบื้องหลังคา ไปจนถึงวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ พร้อมทีมงานช่วยประเมินปริมาณและวางแผน การจัดส่งให้เหมาะกับหน้างานจริง"
"ในระยะแรกจะเริ่มให้บริการใน 5 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีแผนพัฒนาโมเดลนี้ต่อเนื่อง เพื่อให้ โฮมเพ้นท์ก้าวสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมาในพื้นที่อย่างครบวงจร"
ผู้ที่สนใจสามารถแวะสัมผัสประสบการณ์การเลือกซื้อสีทาบ้านและวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร ภายใต้บริการ "รักเหมา Station x Homepaint" ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านโฮมเพ้นท์ทั้ง 5 สาขาใกล้บ้านคุณ
