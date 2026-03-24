Pay Solutions ทรานส์ฟอร์มสู่ “Payso” พลิกโฉมแพลตฟอร์ม–ระบบหลังบ้าน

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบชำระเงินชั้นนำของไทย ประกาศ ทรานส์ฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่ สู่ชื่อ “Payso” (เพย์โซ) อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ “Beyond Payment” ตอกย้ำจุดยืนที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบรับชำระเงิน แต่คือโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์ธุรกิจแบบครบวงจร พร้อมพลิกโฉมเว็บไซต์และระบบหลังบ้านใหม่ยกชุด เสริมทัพด้วยโซลูชันและอุปกรณ์ออฟไลน์เต็มรูปแบบ และเดินเกมรุกแก้โจทย์เศรษฐกิจซบเซา ด้วยการเปิดตัวบริการผ่อนชำระโดยไม่ใช่บัตรเครดิต เช่น Online Direct Debit (ODD) และเพิ่มช่องทาง Buy Now Pay Later หวังช่วยคนไทยเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น พร้อมประกาศศักดาความเหนือระดับด้วยการคว้ารางวัล Thailand's MarTech Awards 2026 สาขา Impact MarTech Award ตอกย้ำความสำเร็จด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 100% ดันมูลค่าการซื้อขายรวม (GMV) ปี 2025 พุ่งทะลุ 12,297 ล้านบาท
นางสาวอุสรา สืบพงษ์สังข์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เพย์โซ จำกัด (Payso) กล่าวถึงทิศทางใหม่นี้ว่า "การก้าวสู่ชื่อ ‘Payso’ ภายใต้คอนเซปต์ ‘Beyond Payment’ คือการประกาศว่า หน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การเป็นตัวกลางรับเงินอีกต่อไป แต่เราคือพาร์ตเนอร์ที่พร้อมมอบโซลูชันครบวงจร ทั้งการยกระดับระบบหลังบ้าน การเสริมอุปกรณ์ออฟไลน์ ไปจนถึงการเปิดตัวบริการอย่างระบบการหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติและ ShopeePay Later เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น และช่วยร้านค้าดึงกำลังซื้อกลับมา รางวัล Impact MarTech Award และตัวเลข Growth 100% ที่พายอดขาย 12,297 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา คือเครื่องยืนยันว่า เทคโนโลยีที่เกิดจากความเข้าใจธุรกิจและผู้บริโภคอย่างแท้จริง จะสามารถพาพาร์ตเนอร์ของเราฝ่าทุกวิกฤตและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและเหนือกว่า"
การเปลี่ยนผ่านสู่ “Payso” ในครั้งนี้ คือการยกระดับแบรนด์เพื่อเปลี่ยนผ่านจากอัตลักษณ์ศูนย์รวมโซลูชั่นการชำระเงินภายใต้คอนเซปต์ “Beyond Payment” มากกว่าแค่ระบบชำระเงิน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็น "Business Enabler" หรือผู้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแท้จริง โดยนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบบริหารจัดการร้านค้า การเชื่อมต่อข้อมูล ไปจนถึงการเพิ่มโอกาสในการขาย เพื่อให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในจุดเดียว
เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “Beyond Payment” ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในทุกมิติ Payso ได้ลงทุนยกระดับโครงสร้างทางเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) แบบครบวงจร ประกอบด้วย
Website & Backend: พลิกโฉมเว็บไซต์และระบบบริหารจัดการหลังบ้านรูปแบบใหม่ทั้งหมด มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบริหารธุรกิจที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบยอดขาย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และบริหารช่องทางการชำระเงินได้อย่างเบ็ดเสร็จแบบ Real-time
Offline & Complete Solutions: เสริมศักยภาพบริการออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านนวัตกรรมอุปกรณ์รับชำระเงิน (Hardware) ที่ทันสมัยและระบบจุดขาย (POS) อัจฉริยะ เพื่อประสานข้อมูลระหว่างหน้าร้านและแพลตฟอร์มออนไลน์ (O2O - Online to Offline) ให้เป็นหนึ่งเดียว ช่วยขจัดความซับซ้อนในการบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบบัญชี
Customizable Solutions: ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยความหลากหลายของกลุ่มโซลูชัน ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจทุกประเภท โดดเด่นด้วยขีดความสามารถในการปรับแต่งระบบ (Customization) อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งโครงสร้าง API ที่มีความยืดหยุ่นสูง และการออกแบบระบบให้สอดรับกับโมเดลธุรกิจเฉพาะด้าน (Tailor-made) ตอบโจทย์องค์กรทุกระดับตั้งแต่ธุรกิจ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) ได้อย่างแม่นยำ
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย Payso เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสภาพคล่อง จึงเปิดตัวฟีเจอร์ที่ช่วย "ปลดล็อก" ข้อจำกัดในการจับจ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น แม้ไม่มีบัตรเครดิต
ShopeePay Later: ตอบโจทย์เทรนด์ Buy Now Pay Later (BNPL) ช่วยเพิ่มอำนาจการซื้อให้ผู้บริโภคสามารถ “ช้อปก่อน จ่ายทีหลัง” โดยสามารถเลือกผ่อนชำระสินค้าได้ทันที เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
Online Direct Debit (ODD): ระบบการหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ บริการที่จะเข้ามาเปลี่ยนการจ่ายเงินให้รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ให้การตัดบัญชีเป็นเรื่องลื่นไหล ช่วยให้ผู้บริโภคทำรายการสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลดีต่อร้านค้าในการรับเงินที่แน่นอน
จากการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาให้ภาคธุรกิจ Payso ผงาดเหนือชั้นคว้ารางวัล Thailand's MarTech Awards 2026 สาขา Impact MarTech Award ความสำเร็จนี้สะท้อนผ่านผลประกอบการปี 2025 ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งสวนกระแสเศรษฐกิจ โดย Payso สามารถตอกย้ำความเหนือชั้นด้วยการสร้างอัตราการเติบโตถึง 100% ผลักดันมูลค่าการซื้อขายรวม (GMV) ให้ทะยานทะลุ 12,297 ล้านบาท และมียอดธุรกรรม (Transaction) พุ่งสูงขึ้นถึง 268% โดยเฉพาะช่องทางออฟไลน์ (Offline) ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 130% และออนไลน์ (Online) เติบโต 98% ตอกย้ำว่าโซลูชันที่ครบวงจรคืออาวุธสำคัญของธุรกิจยุคใหม่