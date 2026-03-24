“CP ALL ปั้นทักษะชีวิต เปิดศูนย์เรียนรู้ 9 แห่งทั่วประเทศ”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสานพันธกิจ “สร้างคน” อย่างต่อเนื่อง ผนึกกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้เครือเจริญโภคภัณฑ์” จำนวน 9 ศูนย์ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัย ได้พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ภายใต้แนวคิด “Life Long Learner – เรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย ไม่มีที่สิ้นสุด
พิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปัญญางาม โดยมี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน
ทั้ง 9 ศูนย์การเรียนรู้ ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์โลกอนาคต ครอบคลุม 4 กลุ่มทักษะสำคัญ ได้แก่
•ด้านนวัตกรรมธุรกิจและบริการ
1. Young Biz ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เรียนรู้การบริหารจัดการร้านค้าด้วย Data Analytics และการเชื่อมโยงหน้าร้านกับออนไลน์แบบ Omnichannel
2. ศูนย์การเรียนรู้ P-CoT Learning Center เรียนรู้ทักษะกระบวนการจัดการร้านกาแฟและเบเกอรี่
•ด้านทักษะวิศวกรรมเฉพาะทาง
3.ศูนย์การเรียนรู้ช่างช่อมนาฬิกาและบำรุงรักษานาฬิกา เรียนรู้ศาสตร์แห่งการซ่อมบำรุงนาฬิกาแบรนด์หรู (Luxury) และการฟื้นฟูนาฬิกาวินเทจ ทักษะงานฝีมือที่ AI แทนที่ไม่ได้
4. ศูนย์การเรียนรู้ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เรียนรู้การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างปลอดภัยได้ด้วยตัวเอง ลดค่าใช้จ่าย
5. ศูนย์การเรียนรู้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เรียนรู้วิธีติดตั้งระบบไฟตามมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ พร้อมรองรับเทรนด์อนาคตอย่าง Smart Home และ EV Charger
6. ศูนย์การเรียนรู้ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก เน้นเทคโนโลยี Inverter และมาตรฐานความปลอดภัยสมัยใหม่ ฝึกฝนเทคนิคการล้างและติดตั้งแบบมืออาชีพ
•ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Green Skills)
7. ศูนย์การเรียนรู้ต้นกล้าไร้ถัง สร้างวินัยการคัดแยกขยะ การเพิ่มมูลค่า การจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน
8. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชีวภาพไส้เดือนพิทักษ์โลก เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นทรัพยากรสร้างอาชีพ ด้วยพลังของไส้เดือน ผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพ สร้างรายได้และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
•ด้านการวางแผนและกลยุทธ์
9. ศูนย์การเรียนรู้ Go Learning Center เรียนรู้ทักษะกฎกติกากีฬาหมากล้อม คิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเดินหมากและการตัดสินใจ นำไปประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตและธุรกิจ
โครงการนี้สะท้อนบทบาทของซีพี ออลล์ ในการเป็น “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการเติบโตทางธุรกิจ แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สร้างอาชีพ และส่งต่อองค์ความรู้สู่สังคม ตามแนวคิด Giving & Sharing เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 9 แห่ง จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิต สร้างอาชีพ และจุดประกายศักยภาพของคนไทย ให้สามารถยืนได้อย่างมั่นคงในโลกอนาคต
