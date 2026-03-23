Megaเร่งขยายพอร์ตโภชนบำบัด ชู Preventive HeaLth care

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA We care ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาชั้นนำระดับสากล ตอกย้ำบทบาทผู้นำตลาดโภชนบำบัด (Nutraceutical) เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมสูงวัยและภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทมีอัตราการเติบโต ราว 10% พร้อมครองอันดับ 1 ด้านส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทย และมีมูลค่าทางการตลาด ราว 5,000 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพการเติบโตในตลาดสุขภาพที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าอัตราการเติบโต ดับเบิ้ลดิจิท จากการเร่งขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์และผลักดันแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกช่วงวัย โดยชูจุดแข็งด้านมาตรฐานการผลิตระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลยาชั้นนำของโลก
ภญ.วิชชุลดา ผรณเกียรติ์ รองประธานบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ เปิดเผยว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เชิงป้องกันกำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมผู้บริโภค ที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีในทุกช่วงชีวิต มากขึ้น บริษัทจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์
“MEGA We care ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อระบบสาธารณสุขในอนาคต โดยเฉพาะในสังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในระยะยาว” ภญ.วิชชุลดากล่าว
ปัจจุบัน MEGA We care มีพอร์ตผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่วิตามินและแร่ธาตุพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์บำรุงหัวใจ สมอง กระดูกและข้อ ภูมิคุ้มกัน สุขภาพ ผิวพรรณ ไปจนถึงกลุ่มเวชภัณฑ์ยา โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน มะเร็ง และความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่า 70% ของคนไทย คิดเป็นผู้เสียชีวิตกว่า 400,000 รายต่อปี หรือเฉลี่ยมากกว่า 1,000 รายต่อวัน
แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super-aged society) โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 18% ของประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มเป็นราว 28% ภายในทศวรรษหน้า ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
หนึ่งในจุดแข็งสำคัญของบริษัทคือมาตรฐานการผลิตระดับโลก โดยโรงงานผลิตยาของ MEGA We care เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM) ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาของสหภาพยุโรป และ Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในโลก สะท้อนถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพตามหลักวิทยาศาสตร์
ด้วยมาตรฐานดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ MEGA We care จึงได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้บริโภค และมีการจัดจำหน่ายในกว่า 38 ประเทศทั่วโลก สะท้อนถึงศักยภาพของแบรนด์ไทยในตลาดสุขภาพระดับนานาชาติ
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทยังลงทุนในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพผ่าน Wellness We care Center ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีชีวิตอย่างเหมาะสม
ด้วยประสบการณ์กว่า 4 ทศวรรษ MEGA We care มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างประชากร พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพที่ผู้บริโภคไว้วางใจ และสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวในทุกช่วงวัย