ช็อก! พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นพรวด 1.80 บาท-เบนซินโซฮอล์ขยับ 2 บาท/ลิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้น 1.80 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม ดีเซล เพิ่มขึ้น 2.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 2.00 บาทต่อลิตร มีผล 24 มี.ค. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกต่อลิตร จะเป็นดังนี้
เบนซิน = 43.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20 = 30.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85 = 26.79 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.68 บาท
พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 44.04 บาท
ดีเซล B7 = 32.94 บาท
พรีเมียมดีเซล = 46.64 บาท

ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีกรุงเทพมหานคร