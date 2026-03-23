เปิดโรงงานไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ต้อนรับหอการค้าเยอรมัน-ไทย

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.เควิน ลี โดค รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน และนางสาวสุเรขา วันเพ็ญ ผู้อํานวยการศูนย์การผลิต พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะสมาชิกจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย (German-Thai Chamber of Commerce: GTCC) นำโดย ดร. โรลันด์ วีน (Dr. Roland Wien) ผู้อำนวยการบริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมฐานการผลิต ณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้กิจกรรม Member Exclusive Site Visit เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการผลิตมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ สมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เข้าชมกระบวนการผลิตและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สกินแคร์ภายใต้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในภูมิภาค โดยศูนย์การผลิตของบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำ อาทิ นีเวีย และ ยูเซอริน เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล อาทิ ISO 22716, ASEAN GMP Cosmetics และ PIC/S ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับคุณภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกไว้วางใจมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปี