Prolight + Sound Bangkok 2026 เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ดันไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีแสง สี เสียง และอุตสาหกรรมบันเทิงของอาเซียน

งานแถลงข่าวเปิดตัว Prolight + Sound Bangkok 2026 จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ Elysium Immersive Club, Bravo Bangkok ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ ผู้แทนภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกในด้านอุตสาหกรรมบันเทิง อีเวนต์ และเทคโนโลยีแสง สี เสียง
บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยการสาธิตเทคโนโลยี Immersive จาก Elysium Immersive Club ที่นำเสนอประสบการณ์ด้านภาพ แสง และเสียงในรูปแบบใหม่ ก่อนเข้าสู่ช่วงกล่าวเปิดงานโดย มิสเตอร์ ริชาร์ด ลี (Mr. Richard Li) กรรมการบริหาร (Executive Director), Messe Frankfurt (HK) Ltd ซึ่งได้กล่าวถึงการขยายแบรนด์ Prolight + Sound สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะประตูสู่ตลาดอาเซียน ต่อเนื่องด้วย นางสาวปนัดดา ก๋งม้า รองประธานสายงานธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ที่ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของงาน โดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสของตลาดอาเซียนที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี Professional AV และอีเวนต์ระดับภูมิภาค
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้นำในอุตสาหกรรมเข้าร่วม ได้แก่ มิสเตอร์ เรด เคอ (Mr. Red Ke) Messe Frankfurt (Shanghai), คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด, ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), คุณทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณรชต ธันยาวุฒิ ONE Asia Ventures, คุณธันฐภัทร์ ชมภูผล XPM และ PM Center, คุณณภัทร สืบสาย Elysium Immersive Club และ คุณแดเนียล ชู กรรมการผู้จัดการ CRÈME Academy
“นี่ไม่ใช่แค่งานแสดงสินค้า แต่คือโอกาสของทั้งอุตสาหกรรม” Prolight + Sound Bangkok 2026 ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้เล่นในอุตสาหกรรมทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ผลิต เทคโนโลยี ผู้จัดงาน ไปจนถึงผู้ใช้งานจริง เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ภายในงานมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Advancing the Professional Entertainment Industry in ASEAN: Technology, Live Experience & Regional Competitiveness” สะท้อนมุมมองร่วมกันว่า อุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ประสบการณ์ Immersive และการผลิตงานขนาดใหญ่ โดยประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และศักยภาพของตลาดในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
มิสเตอร์ ริชาร์ด ลี กล่าวว่า “กรุงเทพฯ เป็นประตูสำคัญในการขยายแบรนด์ Prolight + Sound สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก งานนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนวัตกรรมระดับโลกกับความต้องการของตลาดอาเซียน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้ซื้อคุณภาพสร้างเครือข่ายธุรกิจในระยะยาว”
ด้าน นางสาวปนัดดา ก๋งม้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “Prolight + Sound Bangkok 2026 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรม ด้วยการเปิดตัวครั้งแรกของแพลตฟอร์มระดับโลกนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผสานความแข็งแกร่งของ Messe Frankfurt และ VNU Asia Pacific เพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมระดับโลกเข้ากับตลาดอาเซียน ท่ามกลางการเติบโตของคอนเสิร์ต เฟสติวัล และประสบการณ์ Immersive งานนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม MICE เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในระดับภูมิภาค”
แพลตฟอร์มระดับภูมิภาค สู่โอกาสธุรกิจระดับโลก
Prolight + Sound Bangkok 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2569 ณ ไบเทค โดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้านานาชาติมากกว่า 150 ราย และผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 รายจากทั่วเอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของงานในฐานะแพลตฟอร์ม B2B ที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้ซื้อในอุตสาหกรรม ภายในงานจะครอบคลุมเทคโนโลยีด้าน Professional Audio, Lighting, Stage, LED และ AV Systems อย่างครบวงจร พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ การสาธิตระบบเสียงทั้ง Indoor และ Outdoor รวมถึง Line Array ขนาดใหญ่ การแสดงเทคโนโลยี Immersive และการใช้งานจริงในคอนเสิร์ตและอีเวนต์ระดับโลก โซน Musical Instruments & Gear เวทีสัมมนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ งานยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สถาบันวิศวกรรมสังคีต สจล. สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) สมาคมระบบแสง สี เสียง ระดับมืออาชีพ (TLAV) และ AVLIAS จากประเทศสิงคโปร์ สะท้อนถึงความร่วมมือของทั้ง ecosystem ในการยกระดับอุตสาหกรรมสู่เวทีนานาชาติ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.prolightsound-bangkok.net