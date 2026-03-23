FINAL PIT ผนึก “UPR - ห้างเซ็นทรัล-ธนบุรีพานิช” จัดอีเวนต์มอเตอร์สปอร์ตขับเคลื่อน Motorsport Lifestyle

ท่ามกลางกระแส Formula 1 ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย FINAL PIT รุกเดินหน้าขับเคลื่อนวัฒนธรรมมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่องกับอีเวนต์ “FINAL PIT ON STAGE AT CENTRAL CHIDLOM PRESENTED BY THONBURI PHANICH” ซึ่งจัดขึ้นอีกครั้งโดย UPR Vision Entertainment ให้เป็นพื้นที่ของคอมมูนิตี้คนรักความเร็วในประเทศไทย พร้อมผสานโลก Motorsport, Luxury Lifestyle และ Community Experience เข้าด้วยกัน โดยมีธนบุรีพานิช ในฐานะผู้ประกอบ ผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่าย Mercedes-Benz รายแรกของประเทศไทย เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Motorsport Lifestyle ในประเทศ
ครั้งนี้ อองตวน ปินโต (Antoine Pinto) อดีตนักมวยไทยระดับโลก และผู้ดำเนินรายการ FINAL PIT ร่วมกับทีม UPR Vision Entertainment ผนึกกำลังกับ ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทยและ ธนบุรีพานิช ผู้ประกอบ ผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่าย Mercedes-Benz รายแรกของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับพรีเมียมของประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ชมการแข่งขันระดับโลกในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ใกล้เคียงกับสนามแข่งจริง โดยมีแฟน Formula 1 นักสะสมรถระดับต้นๆ ของเมืองไทย คอมมูนิตี้ซูเปอร์คาร์ และผู้หลงใหลใน Motorsport มารวมตัวกันอย่างคับคั่งเช่นเคย
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกิจกรรม Motorsport Experience มากมาย อาทิ
• FINAL PIT “Legends of the Grid” Rare F1 Collector’s Exhibition พิเศษจาก FINAL PIT ที่รวบรวมของสะสมจากโลก Formula 1 ซึ่งหาโอกาสชมได้ยากในประเทศไทยมาจัดแสดงให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
• Simple Sim Simulator Experience เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทดลองขับรถแข่งระดับมืออาชีพผ่านระบบจำลองการแข่งขัน
• Final Pit Live Talk เวทีพูดคุยเกี่ยวกับแรงบันดาลใจจากโลกกีฬาและมอเตอร์สปอร์ต
• อาหารและเครื่องดื่มจาก TEMPERED
• Mercedes-Benz Collection by Thonburi Phanich พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก Mercedes-Benz
บรรยากาศของงานสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของ Motorsport Community ในประเทศไทย ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่ไลฟ์สไตล์,คอมมูนิตี้ที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวงการเข้าด้วยกัน และรังสรรค์บรรยากาศภายในงานร่วมกับ The Party Setter และ Living Style Studio
แม้งานอีเวนต์จะจบลงแล้ว แต่หนึ่งในไฮไลต์สำคัญยังคงเปิดให้เข้าชมต่อเนื่อง คือ FINAL PIT Motorsport Collector Exhibition นิทรรศการนี้รวบรวมของสะสมจากโลกของ Formula 1 ซึ่งหาโอกาสชมได้ยากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหมวกแข่งของนักขับระดับโลก เช่น Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris และ Carlos Sainz รวมถึงชิ้นส่วนจริงจากรถแข่ง Formula 1 อาทิ Rear Wing จาก Red Bull Racing, McLaren MCL60 Steering Wheel รุ่นลิมิเต็ด และชุดแข่งของนักขับคนดัง Daniel Ricciardo และ Sebastian Vettel นิทรรศการดังกล่าวยังเปิดให้เข้าชมต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2569 ณ ด้านหน้า Event Hall ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และพบกับ 4 คอลเล็กชัน Motorsport ล่าสุด ที่แฟน Formula 1 ไม่ควรพลาดจากแบรนด์ดังระดับโลกทั้ง Adidas กับรุ่นพิเศษอย่าง Adidas x Mercedes AMG PETRONAS Formula One Team และ Adidas x AUDI REVOLUT F1 TEAM ตลอดจน Puma กับรุ่นพิเศษอย่าง PUMA x McLaren และ PUMA x Ferrari Tonal Shield ที่พร้อมรอให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของที่ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และ Central App
ก้าวต่อไปของ FINAL PIT
หลังจากความสำเร็จของอีเวนต์ FINAL PIT ON STAGE เตรียมเดินหน้าจัดอีเวนต์ครั้งที่ 2 ของปี 2569 ในช่วงการแข่งขัน Formula 1 Japanese Grand Prix วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2569 ณ Event Hall ห้างเซ็นทรัลชิดลม เพื่อพาแฟนมอเตอร์สปอร์ตกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง พร้อมกิจกรรม Motorsport Experience และบรรยากาศคอมมูนิตี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ FINAL PIT
การเติบโตของ FINAL PIT สะท้อนให้เห็นว่า Motorsport ไม่ได้เป็นเพียงกีฬา แต่กำลังกลายเป็นวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย
ความสำเร็จของงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรหลัก ได้แก่ ห้างเซ็นทรัล และ ธนบุรีพานิช ผู้แทนจำหน่าย Mercedes-Benz ระดับชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการผลักดัน Motorsport Lifestyle และคอมมูนิตี้ความเร็วในประเทศไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม
ห้างเซ็นทรัลชิดลม ไม่ได้เป็นเพียงห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวบรวมสินค้าและบริการระดับเวิลด์คลาสเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของผู้คนในหลากหลายมิติ ตอกย้ำการเป็น Experience Destination ที่คัดสรรทุกประสบการณ์สุดพิเศษ ด้วยการร่วมจัดงาน FINAL PIT ON STAGE อย่างต่อเนื่อง ณ Event Hall ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม จึงสะท้อนบทบาทของห้างในฐานะศูนย์กลางประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก ที่สามารถเชื่อมโยงโลกของ Motorsport และ Luxury Lifestyle เข้าด้วยกัน
การกลับมาของภารกิจพิชิตขอบเวที The 1 Shopping Challenge
ห้างเซ็นทรัลชวนลูกค้าสมาชิก The 1 ที่รักความเร็วได้ร่วมสนุกกับชาเลนจ์ Final Pit On Stage เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมชมการแข่งขันสด Japanese Grand Prix ที่งาน “FINAL PIT ON STAGE AT CENTRAL CHIDLOM PRESENTED BY THONBURI PHANICH” ในวันที่ 29 มีนาคม 2569 ห้างเซ็นทรัลชิดลม เพียงลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Challenge บน The 1 App แล้วสะสมยอดช้อป ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 13 - 22 มีนาคม 2569
ขณะเดียวกันในปี 2569 ธนบุรีพานิช ยังประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการเป็น ผู้นำคอมมูนิตี้ Mercedes-Benz สายมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย เมื่อกล่าวถึงไลฟ์สไตล์ของ Mercedes-Benz ที่เชื่อมโยงกับสนามแข่ง วัฒนธรรมความเร็ว และคอมมูนิตี้ระดับพรีเมียม ชื่อของธนบุรีพานิชจึงเป็นหนึ่งในภาพจำสำคัญของวงการ
บทบาทของธนบุรีพานิชในงานครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงผู้สนับสนุน แต่เป็น ผู้ร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมยนตรกรรมระดับโลกให้เกิดขึ้นจริงในบริบทของประเทศไทย ภายในงาน ธนบุรีพานิชได้จัดพื้นที่ F1 Collection Pop-up Store นำเสนอสินค้าและของสะสมจาก Mercedes-Benz F1 Collection สำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะ โดยคัดสรรสินค้าไลฟ์สไตล์ในธีม Racing Culture ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า แอคเซสซอรี และของสะสมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกของ Formula 1 อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ AI Photo Experience – Become a Mercedes-Benz F1 Driver ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถ่ายภาพและสร้างคอนเทนต์ในธีม Formula 1 ผ่านเทคโนโลยี AI โดยระบบจะช่วยตกแต่งภาพให้ผู้ร่วมกิจกรรมเสมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกมอเตอร์สปอร์ต ไม่ว่าจะเป็นภาพในสนามแข่ง ชุดนักขับ หรือโปสเตอร์สไตล์ Racing Driver ตอกย้ำบทบาทของธนบุรีพานิชในฐานะผู้นำที่ไม่ได้เพียงจำหน่ายรถยนต์ แต่เป็นผู้สร้างและขับเคลื่อน Motorsport Lifestyle Ecosystem ของ Mercedes-Benz ในประเทศไทย
กิจกรรมดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ สัมผัสประสบการณ์โลกของ Motorsport อย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างคอนเทนต์และแบ่งปันช่วงเวลาพิเศษผ่านโซเชียลมีเดียในสไตล์ของนักแข่งระดับโลก
และในแกนกลางของความร่วมมือครั้งนี้ คือ UPR Vision Entertainment ภายใต้การนำของ อองตวน ปินโต (Antoine Pinto) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง Sport × Luxury × Community เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างพื้นที่ใหม่สำหรับคอมมูนิตี้มอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย
Why UPR Vision Matters to Thailand’s Motorsport Future
การเติบโตของแพลตฟอร์มอย่าง UPR Vision Entertainment สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย จากเดิมที่เป็นเพียงกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม สู่การพัฒนาเป็น Motorsport Lifestyle Culture ที่เชื่อมโยงกีฬา ไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกันในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังถูกจับตามองในฐานะหนึ่งในจุดหมายใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มที่สามารถสร้าง Community, Experience และ Cultural Narrative ได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน Ecosystem ของอุตสาหกรรมนี้ UPR Vision จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดอีเวนต์หรือผู้ผลิตคอนเทนต์ แต่กำลังพัฒนา Motorsport Lifestyle Platform ที่เชื่อมโยงผู้ชม แบรนด์ และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน พร้อมสร้างพื้นที่ใหม่สำหรับวัฒนธรรมความเร็วในประเทศไทย
และในขณะที่กระแส Formula 1 และมอเตอร์สปอร์ตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มอย่าง UPR Vision อาจเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่บทบาทของ Motorsport Destination และ Lifestyle Hub ของเอเชียในอนาคต
งาน “FINAL PIT ON STAGE AT CENTRAL CHIDLOM PRESENTED BY THONBURI PHANICH” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2569 เวลา 10.00 – 14.00 น. ร่วมรับชมการแข่งขันสด FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026 ณ Event Hall ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น