แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญกับ KS Hotels เตรียมนำแบรนด์ เดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น เปิดตัวครั้งแรกสู่กัมพูชาและลาว

สองโรงแรมระดับไอคอนด้านมรดกทางวัฒนธรรมเตรียมเข้าร่วมพอร์ตโฟลิโอ เดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น (The Luxury Collection) ยกระดับประสบการณ์ลักชัวรี่อันโดดเด่นในสองจุดหมายปลายทางมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 12 มีนาคม 2569 – บริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศการลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญกับ KS Hotels เพื่อนำแบรนด์ เดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น (The Luxury Collection) เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและลาว ผ่านการปรับโฉมโรงแรมบูติกระดับตำนานสองแห่ง ได้แก่ ลา เรซิเดนซ์ อังกอร์ เมืองเสียมราฐ และลา เรซิเดนซ์ ภูว่าว เมืองหลวงพระบาง ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการเปิดตัวโรงแรมแห่งแรกของแมริออทในประเทศลาว และการเปิดตัวแบรนด์ เดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น (The Luxury Collection) ครั้งแรกในทั้งสองประเทศ
โรงแรมทั้งสองแห่งซึ่งได้รับการยกย่องมาอย่างยาวนานว่าเป็นสัญลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง เตรียมเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกของ เดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น (The Luxury Collection) โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์ดั้งเดิมของวัฒนธรรม และมรดกอันทรงคุณค่าไว้ การเข้าร่วมพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับการคัดสรรของแบรนด์ครั้งนี้ สะท้อนถึงบทใหม่ของโรงแรมทั้งสองแห่ง ในการนำเสนอประสบการณ์ลักชัวรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่ไปกับรากฐานอันลึกซึ้งของสถานที่
ราเจฟ เมนอน (Rajeev Menon) ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เนื่องจากเป็นการเปิดตัวโรงแรมแห่งแรกของบริษัทในประเทศลาว นำ เดอะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น เข้าสู่สองจุดหมายปลายทางที่เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจ โรงแรมทั้งสองแห่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางผู้แสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่าง ผสานความงดงามทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องถิ่น ในฐานะส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอระดับโลกของเรา โรงแรมเหล่านี้จะยังคงเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมมอบการบริการเหนือระดับและ
ประสบการณ์ที่จะความประทับใจเป็นหัวใจเดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น”
ลา เรซิเดนซ์ ภูว่าว, อะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา, หลวงพระบาง
La Résidence Phou Vao, a Luxury Collection Resort & Spa, Luang Prabang
ลา เรซิเดนซ์ ภูว่าว คาดว่าจะเปิดตัวภายใต้แบรนด์ เดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น ในเดือนตุลาคม 2569 และจะกลายเป็นหนึ่งในรีทรีตบนเนินเขาที่โดดเด่นที่สุดของหลวงพระบาง โรงแรมตั้งอยู่ท่ามกลางสวนเมืองร้อนมองเห็นทิวทัศน์อันกว้างขวางของเมืองเก่ามรดกโลกที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของยูเนสโก วัดวาอารามสีวัดทองอันงดงาม และแม่น้ำโขง โรงแรมแห่งนี้ได้รับการยกย่องมาอย่างยาวนานว่าในฐานะสถานที่พักผ่อนอันสงบในอดีตเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรลาว
ภายหลังการเปลี่ยนผ่าน คาดว่าโรงแรมจะมีห้องพักและห้องสวีทจำนวน 41 ห้อง ตกแต่งด้วยงานหัตถศิลป์แบบลาว และวัสดุคุณภาพสูง มีระเบียงหรือชานส่วนตัวที่เปิดรับวิวของเนินเขาโดยรอบ โดยแผนการปรับปรุงต่าง ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าพัก ควบคู่ไปกับการรักษาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของโรงแรม
ในด้านอาหารและเครื่องดื่มเตรียมเปิดตัวห้องอาหาร ‘La Brasserie de la Résidence’ ซึ่งจะผสานอาหารฝรั่งเศสสไตล์บิสโทรคลาสสิกเข้ากับเมนูอาหารลาวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมครัวแบบเปิดและระเบียงริมสระว่ายน้ำที่มองเห็นวัดภูสี ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่วางแผนไว้มีได้แก่ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ฟิตเนส สตูดิโอโยคะกลางแจ้ง และสปา ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อสุขภาพแห่งใหม่ของโรงแรม รวมถึงยังมีห้องประชุมสองห้อง และร้านค้าบูติกที่คัดสรรสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น
หลวงพระบาง ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำโขงและแม่น้ำน้ำคาน เป็นหนึ่งในเมืองที่อนุรักษ์วัฒนธรรมได้ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศส พระสงฆ์ในจีวรสีแสด วัดวาอารามศักดิ์สิทธิ์ และวิถีจิตวิญญาณที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เมืองนี้ให้บริการโดยท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง (ห่างจากโรงแรมประมาณ 4.9 กิโลเมตร) และสถานีรถไฟหลวงพระบาง (ประมาณ 11.6 กิโลเมตร) ซึ่งเชื่อมต่อการเดินทางระดับภูมิภาคด้วยรถไฟความเร็วสูง
ลา เรซิเดนซ์ อังกอร์, อะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา เสียมราฐ
La Résidence Angkor, a Luxury Collection Resort & Spa, Siem Reap
ลา เรซิเดนซ์ อังกอร์ มีกำหนดเปิดตัวภายใต้แบรนด์ เดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น (The Luxury Collection) ในเดือนตุลาคม 2570 และจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของแมริออทในประเทศกัมพูชา โรงแรมเป็นอาคารเตี้ย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเสียมราฐ ใกล้ประตูสู่กลุ่มโบราณสถานอังกอร์ และเป็นจุดหมายอันโดดเด่นสำหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสแหล่งมรดกโลกของอังกอร์อย่างใกล้ชิด
โรงแรมคาดว่าจะมีห้องพักจำนวน 59 ห้อง รวมถึงห้องสวีทขนาดกว้างขวาง 14 ห้อง มีขนาดตั้งแต่ 40 ถึง 126 ตารางเมตร ตกแต่งด้วยองค์ประกอบการออกแบบแบบกัมพูชาคลาสสิก ผสานเสน่ห์แห่งมรดกกับความสะดวกสบายร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาที่พักอาศัยแบบเอ็กซ์คลูซีฟจำนวน 3 ยูนิต พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว เพื่อมอบประสบการณ์ความเป็นส่วนตัวและความหรูหราเหนือระดับแก่แขกผู้เข้าพัก
ประสบการณ์ด้านอาหารของลา เรซิเดนซ์ อังกอร์ จะครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความงดงามของร้านอาหารกลางแจ้ง La Brasserie de La Résidence ไปจนถึง Khmer Funk ร้านอาหารสไตล์สตรีทริมถนนเต็มไปด้วยรสชาติจากภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ เลานจ์ค็อกเทลธีมนักสำรวจ และบาร์ริมสระว่าน้ำ
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้แก่ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ฟิตเนส และสปาแห่งใหม่ซึ่งมีห้องทรีตเมนต์ 6 ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบำบัดด้วยน้ำและความร้อน (hydrothermal) และเลานจ์สำหรับการพักผ่อน รวมถึงยังมีห้องจัดเลี้ยงหนึ่งห้อง และร้านค้าบูติกสินค้าหัตถศิลป์ท้องถิ่น
อุทยานโบราณคดีอังกอร์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกและเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก คือหัวใจสำคัญของเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของเสียมราฐ นอกเหนือจากปราสาทโบราณ เมืองยังมีตลาดที่มีชีวิตชีวา โครงการศิลปะร่วมสมัย และการเข้าถึงชุมชนลอยน้ำในทะเลสาบโตนเล โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ–อังกอร์ ตั้งอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ 45 กิโลเมตร
เสริมความแข็งแกร่งให้กับ เดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น (The Luxury Collection) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายหลังการรีแบรนด์ ลา เรซิเดนซ์ ภูว่าว, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น, หลวงพระบาง จะเป็นโรงแรมแห่งแรกของแมริออทในประเทศลาว ขณะที่ลา เรซิเดนซ์ อังกอร์, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น, เสียมราฐ จะเข้าร่วมพอร์ตโฟลิโอ เดอะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่นของแมริออทครั้งแรกในประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมอื่นๆในเสียมราฐและพนมเปญ การเปิดตัวทั้งสองแห่งนี้จะช่วยขยายการดำเนินงานของ เดอะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมพอร์ตโฟลิโอจากเดิมที่มีอยู่ในประเทศไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
แอนโธนี ลาร์ก (Anthony Lark) กรรมการบริหาร HMD Asia กล่าวว่า “การดำเนินงานภายใต้กรอบแฟรนไชส์ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ช่วยสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ผสานพลังของเครือข่าย การจัดจำหน่าย และคุณค่าของแบรนด์ระดับโลกของแมริออท เข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงลึกของ HMD Asia ในตลาดท้องถิ่นและการบริหารสินทรัพย์ลักชัวรีอย่างใกล้ชิด ผลลัพธ์คือประสบการณ์แบรนด์ระดับโลกที่ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้าของให้คุณค่าสูงสุด ได้แก่ เอกลักษณ์ การบริการที่เป็นเลิศ และประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่ยั่งยืน”
ในฐานะสมาชิกของ เดอะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น The Luxury Collection ส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอระดับโลกของ แมริออท บอนวอย ซึ่งประกอบด้วยกว่า 30 แบรนด์โรงแรมชั้นนำทั่วโลก โรงแรมทั้งสองแห่งจะนำเสนอประสบการณ์การค้นพบจุดหมายปลายทางที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อเชื่อมโยงแขกเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ และประวัติศาสตร์ของลาวและกัมพูชาอย่างลึกซึ้ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการมอบความหรูหราที่หยั่งรากจากอัตลักษณ์ของสถานที่อย่างแท้จริง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.marriott.com