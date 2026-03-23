ปรับปรุงลาดยางเสร็จแล้ว!ถนนสาย ตง.1013 แยก ทล.4 - บ้านฉาง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รองรับขนส่งปาล์มน้ำมัน - ยางพารา

เสร็จแล้ว! ขยายลาดยาง ถนนสาย ตง.1013 แยก ทล.4 - บ้านฉาง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เสร็จเรียบร้อย เสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมขนส่งปาล์มน้ำมัน - ยางพารา ไหล่ทางกว้างขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.1013 แยก ทล.4 - บ้านฉาง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนสัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยทช. ได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.1013 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานงานทาง รวมระยะทางดำเนินการ 1.000 กิโลเมตร โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.ที่ 4+000 - กม.ที่ 4+675 ระยะทางรวม 0.675 กิโลเมตร ขยายความกว้างจากเดิม 9 เมตร เป็น 12 เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร
พร้อมปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิมด้วยวิธี Pavement ln-Place Recycling ให้เป็นชั้นทางที่มีคุณภาพสูงขึ้น และก่อสร้างระบบระบายน้ำ ในส่วนของช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.ที่ 4+675 - กม.ที่ 5+000 ระยะทางรวม 0.325 กิโลเมตร ซึ่งได้ทำการปรับปรุงผิวทางเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 9 เมตร พร้อมขยายความกว้างไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และมีการตีเส้นจราจรต่าง ๆ บนผิวทาง เพื่อให้ผู้ใช้ทางขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 9.888 ล้านบาท
ถนน สาย ตง.1013 เป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมแยก ทล.4159 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ เพื่อเข้าไปสู่จังหวัดตรัง ทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเข้าสู่ชุมชนและแหล่งเกษตรกรรมในพื้นที่
รองรับการลำเลียงขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ไปยังแหล่งรับซื้อหรือตลาด
การปรับปรุงลาดยาง ทำให้ประชาชน ทำการขนส่งสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลา ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า อีกทั้งยังเอื้อต่อการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญของชุมชน ทั้งสถานศึกษาอย่างโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ไปจนถึงสถานที่ราชการ โรงพยาบาล ตลาด วัด รวมถึงยังเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตรังอย่างน้ำตกอ่างทอง และสวนสาธารณะวังนกน้ำ อีกด้วย