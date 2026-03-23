EASTW เผยSMTBTปล่อยสินเชื่อ “Blue Loan” เสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานน้ำอย่างยั่งยืน

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ลงนามในสัญญาสินเชื่อระยะยาวในรูปแบบ “Blue Loan” กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SMTBT) เพื่อนำไปใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินชั้นนำที่มีต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจและความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัท
ความร่วมมือระหว่าง EASTW และ SMTBT ในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดหาเงินทุนให้แก่ “Eligible Blue Projects” ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
นายบดินทร์ อุดล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTW) เปิดเผยว่า การได้รับ Blue Loan จาก SMTBT ในครั้งนี้ สอดคล้องอย่างชัดเจนกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโดยเฉพาะในมิติของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม เสริมศักยภาพให้ EASTW สามารถพัฒนาโครงการด้านน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ พร้อมยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
รวมทั้ง แสดงถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงและความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินต่อ EASTW ในฐานะผู้ให้บริการบริหารจัดการน้ำดิบรายสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก TRIS Rating ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” และผลการดำเนินงาน ปี 2568 บริษัทสามารถรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย EBITDA เติบโต 12.34% จากปีก่อนหน้า สะท้อนความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของบริษัท ซึ่งครอบคลุมโครงข่ายท่อส่งน้ำรวมระยะทางกว่า 553 กิโลเมตร
ด้านนายเคนอิจิ ซาโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SMTBT) กล่าวว่าการสนับสนุนสินเชื่อ Blue Loan ให้แก่ EASTW ซึ่งนับเป็น Blue Loan ครั้งแรกของทั้ง SMTBT และ EASTW ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมบทบาทของการเงินเพื่อความยั่งยืน
SMTBT เล็งเห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ EASTW ในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในประเทศไทย
การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางด้านความยั่งยืนของ Sumitomo Mitsui Trust Group (SMTG) ที่มุ่งส่งเสริมโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย SMTBT ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรทางการเงินที่สนับสนุนลูกค้าในการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว