IRPCยันโรงกลั่นผลิตเต็มที่ จัดสรรน้ำมันให้ลูกค้าอย่างสมดุล

IRPC ยืนยันโรงกลั่นน้ำมันดำเนินการผลิตเต็มศักยภาพ และจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสมดุลทั้งผู้ค้ามาตรา6 กลุ่มอุตสาหกรรมและjobber ยอมรับบางช่วงความต้องการน้ำมันมากกว่ากำลังการผลิต จึงต้องจัดสรรตามความสำคัญ
รายงานข่าวจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) แจ้งสถานการณ์การผลิตและการจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิง ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง พร้อมบริหารจัดการกำลังการผลิตและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้ข้อจำกัดจากสถานการณ์ของพลังงานโลกที่มีความผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานในภาพรวม
โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ รอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ โดยการจัดสรรน้ำมันให้กับกลุ่มลูกค้าตามมาตรา 7 สถานีบริการน้ำมันให้กระจายผลิตภัณฑ์ สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มลูกค้า Jobber ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาคและช่วยบรรเทาผลกระทบในพื้นที่
แต่ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงกว่ากำลังการผลิตของบริษัทฯ ในบางช่วงเวลา บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องบริหารจัดสรรตามลำดับความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันตามกลไกตลาด ภายใต้กรอบการแข่งขันเสรี โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมดุลของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพพลังงานของประเทศ และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์ปัจจุบัน