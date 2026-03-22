บางจากแจงโรงกลั่นเดินเครื่องจักรพุ่ง110% ผลิตดีเซลได้19ล้านลิตร/วัน ยังไม่พอความต้องการที่พุ่ง ทำให้บางปั๊มต้องปิดชั่วคราว

บางจากฯชี้โรงกลั่นเดินเครื่องผลิตแตะ 110%คิดเป็น 2.9แสนบาร์เรล/วัน หรือคิดเป็นดีเซล 19ล้านลิตร/วัน ชี้ความต้องการน้ำมันที่เพิ่ม30%ทำให้บางปั๊มต้องปิดชั่วคราวงคิดเป็น 10-20 ฝ%จองปั๊มทั้งหมด
จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือBCP ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งด้านการจัดหา การกลั่น และการกระจายน้ำมัน โดยเพิ่มระดับการกลั่นน้ำมันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการกลั่นรวมประมาณ 290,000 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็น 110% ของกำลังการผลิตติดตั้ง หรือคิดเป็นน้ำมันดีเซลประมาณ 19 ล้านลิตรต่อวัน
ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันในภาพรวมของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยยอดจำหน่ายในบางช่วงสูงกว่าระดับการผลิต บริษัทฯ จึงเร่งนำน้ำมันออกจากโรงกลั่นและกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างเต็มที่ โดยให้ความสำคัญกับการจัดส่งไปยังสถานีบริการเป็นลำดับแรก พร้อมมีการรายงานปริมาณการผลิตและปริมาณน้ำมันสำรองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ดี จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 ส่งผลให้สถานีบริการบางแห่งอาจไม่สามารถรับและหมุนเวียนน้ำมันได้ทันในบางช่วงเวลา แต่จากมาตรการของภาครัฐที่ผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการขนส่งและเงื่อนไขการสำรองน้ำมัน ทำให้การกระจายน้ำมันสามารถดำเนินการได้คล่องตัวมากขึ้น และช่วยให้สถานการณ์ทยอยคลี่คลาย ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงดำเนินการผลิตในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ตื่นตระหนกกักตุนน้ำมัน แต่ให้ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากข้อมูลในเดือนมีนาคม 2569 พบว่ายอดจำหน่ายมีความผันผวนและเพิ่มสูงกว่าระดับการผลิตในหลายช่วง โดยเริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือน และเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือน สะท้อนว่าความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น โดยมีสถานีบริการบางส่วนต้องปิดให้บริการชั่วคราวใน บางช่วงเวลา คิดเป็นประมาณร้อยละ 10-20 ของสถานีบริการทั้งหมด ส่งผลให้การรับและหมุนเวียนน้ำมันในบางพื้นที่ไม่ทันต่อความต้องการ
หลังจากการกระจายน้ำมันสามารถดำเนินการได้ดีขึ้น สถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายตามลำดับ โดยจำนวนสถานีบริการที่ได้รับผลกระทบมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง สถานีบริการส่วนใหญ่สามารถกลับมาให้บริการได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการจัดส่งน้ำมันให้เหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์ และยังคงจัดส่งน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
“การที่สถานีบริการบางแห่งต้องหยุดให้บริการชั่วคราว เป็นผลจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบางช่วง และข้อจำกัดด้านการขนส่งและการกระจายในแต่ละพื้นที่ ไม่ได้เกิดจากการลดการจ่ายน้ำมันจากโรงกลั่น โดยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลให้การกระจายน้ำมันครอบคลุมทุกพื้นที่ บริษัทฯ พร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และบริหารจัดการน้ำมันเพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะยังคงดำเนินการผลิตในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป”