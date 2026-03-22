TVA Capital และ Apollo Wealth และ ลงนาม MOU ขยายความร่วมมือธุรกิจการเงินและการลงทุน

กรุงเทพมหานคร, มีนาคม 2569 บริษัท ทีวา แคปปิตอล คอนซัลแทนซี่ จำกัด (TVA Capital Consultancy Co., Ltd.) บริษัทที่ปรึกษาวาณิชธนกิจชั้นนำของไทยในเครือกลุ่มทีวา (TVA Group) ร่วมกับ บริษัท อพอลโล แอสโซซิเอท จำกัด (Apollo Associate Co., Ltd.) บริษัทแม่ของ บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล เวลธ์ จำกัด (Apollo Wealth Securities) และ บริษัท อพอลโล แอดไวเซอรี่ จำกัด (Apollo Advisory) ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการเงินและการลงทุน ได้แก่ การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) การให้บริการด้านวาณิชธนกิจ (Financial Advisory) และการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน Private Equity
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ TVA Capital ในฐานะ Boutique Investment Bank ด้าน M&A, Corporate Advisory, Fundraising และ IPO ภายใต้แนวคิด RT&C — Respect, Trust & Collaboration มาผสานกับความเชี่ยวชาญของ Apollo Wealth ในด้าน Wealth Management และ Private Fund Management
ภายใต้กรอบ MOU ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในประเด็นหลัก ได้แก่
• การออกแบบและจัดโครงสร้างกองทุน Private Fund/ Private Equity และผลิตภัณฑ์การลงทุนทางเลือก
• ความร่วมมือในธุรกรรมด้าน วาณิชธนกิจ (Investment Banking) เช่น การควบรวมกิจการ (M&A) และการระดมทุน (Fundraising)
• การร่วมกันพัฒนาโครงการและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว พร้อมพัฒนาบริการ Wealth Management โดยใช้ AI Tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และบริหารการลงทุน
ความร่วมมือครั้งนี้นำโดยผู้บริหารระดับสูงของทั้งสององค์กร โดยฝั่ง อพอลโล เวลธ์ (Apollo Wealth) ประกอบด้วย ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล เวลธ์ จำกัด, คุณชลนที โสภาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อพอลโล แอสโซซิเอท จำกัด และ คุณสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล เวลธ์ จำกัด ขณะที่ฝั่ง ทีวา แคปปิตอล (TVA Capital) นำโดย คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานกรรมการ (Chairman) บริษัท ทีวา แคปปิตอล คอนซัลแทนซี่ จำกัด, คุณชนานนท์ นรภูมิพิภัชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณรมนต์อร บุญเรือง กรรมการ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือระหว่าง Apollo Wealth และ TVA Capital ในครั้งนี้สะท้อนทิศทางการพัฒนาธุรกิจการเงินและการลงทุนของไทยสู่โครงสร้างที่มีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายทางเลือกการลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานของตลาดทุนไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในระยะยาว