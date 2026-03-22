เคนโด้ผงาดขึ้นแท่น "เจ้าพ่อพริก" ผนึกกำลัง "De Smit Food International" ลุยตลาดแปรรูปส่งออกทั่วโลก ชูกำลังผลิต 40 ล้านกิโลกรัมต่อปี

วงการอุตสาหกรรมอาหารและส่งออกต้องจับตา เมื่อ "เคนโด้" เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร อดีตผู้ประกาศดังและเจ้าของแบรนด์ Putorn Thai Foods ประกาศความยิ่งใหญ่ก้าวขึ้นแท่น "เจ้าพ่อพริก" คนใหม่ของวงการอย่างเต็มตัว โดยล่าสุดได้จับมือเป็นพันธมิตรครั้งสำคัญกับ De Smit Food International โรงงานผลิตอาหารชั้นนำที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี เพื่อร่วมกันเปิดพรมแดนตลาดพริกแปรรูป และเตรียมบุกตลาดส่งออกทั่วโลกอย่างเต็มกำลัง
ด้วยความเชี่ยวชาญระดับสากลของ De Smith Food International ผสานกับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของเคนโด้ โปรเจกต์นี้พร้อมโชว์ศักยภาพด้วยโรงงานผลิตมาตรฐานระดับโลก ที่สามารถรองรับกำลังการผลิตได้มหาศาลถึง 40 ล้านกิโลกรัมต่อปี
ความยิ่งใหญ่ครั้งนี้เริ่มต้นจากการวางรากฐานตั้งแต่ต้นน้ำที่แข็งแกร่ง โดยมีพื้นที่ปลูกพริกออร์แกนิคขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่ ซึ่งเน้นย้ำถึงคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยปลอดสารพิษเป็นหัวใจหลัก นอกจากนี้ โปรเจกต์ดังกล่าวยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเดินหน้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยโดยตรง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบ สร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยในวงกว้าง
ในส่วนของกระบวนการกลางน้ำและปลายน้ำ พริกออร์แกนิคคุณภาพสูงทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูปที่ทันสมัย เพื่อรังสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบที่ตลาดโลกต้องการ ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มยอดฮิตอย่าง ซอสพริก ไปจนถึงเครื่องปรุงรสจัดจ้านอย่าง พริกแกง ชนิดต่างๆ เพื่อส่งมอบรสชาติความเผ็ดร้อนและเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยสู่ครัวโลกอย่างเต็มภาคภูมิ
เรายังรับผลิตและสร้างแบรนด์ สนับสนุนธุรกิจ SME เพราะเราเชื่อว่าตลาดของพริกกว้างมาก คนไทย คนต่างประเทศบริโภคพริกทุกวัน ''มาร่วมพาพริกของไทยไปสู่อาหารของโลกร่วมกันครับ'' เคนโด้กล่าวทิ้งท้าย