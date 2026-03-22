ที่สุดแห่งความเอ็กซ์คลูซีฟ! ไอคอนสยาม พาลูกค้าเปิดประตูแห่งความมั่งคั่ง ในทริป "ICONIC Prosperous Journey" ณ ฮ่องกง เสริมพลังบวกรับปีม้าไฟแบบจัดเต็ม

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนทัพสมาชิก ONESIAM ผู้โชคดีจากแคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience” บินลัดฟ้าไปสัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธาที่ทุกคนรอคอย ในทริปที่ครองใจลูกค้ามากที่สุดอย่าง “ICONIC Prosperous Journey” ณ ฮ่องกง ซึ่งยกระดับความเข้มข้นและความพรีเมียมสู่ปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทย-จีน มาเป็นผู้นำทริปพาสายมูเข้าสู่ "เส้นทางเศรษฐี" เพื่อเปิดดวงและรับพลังงานบวกเสริมความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งบรรยากาศตลอดการเดินทางเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาและความตั้งใจที่ไอคอนสยามคัดสรรมาเพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษในการเริ่มต้นปีม้าไฟอย่างมั่งคั่ง โดยทุกพิกัดมงคลที่คณะได้ไปเยือนนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสิริมงคล แต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจร่วมกันระหว่างไอคอนสยามและลูกค้าคนสำคัญ
สำหรับความพิเศษที่ไอคอนสยามตั้งใจคัดสรรมามอบให้ในทริปนี้ คือเส้นทางแห่งศรัทธารับพลังศักดิ์สิทธิ์จาก 7 วัดดังระดับตำนาน เริ่มต้นวันแรกด้วยพิธี “เปิดทรัพย์” ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ซึ่งเป็นฤกษ์มงคลที่มีเพียงปีละครั้ง โดยลูกค้าทุกท่านได้ร่วมทำพิธีกู้เงินศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อยอดความเฮง ก่อนจะไปเดินเล่นชมวิวที่ Avenue of Star และเข้าพักที่โรงแรมหรู 5 ดาว The Mira Hongkong พร้อมเข้าสู่วันที่สองด้วยการหมุนกังหันนำโชคปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่ วัดแชกงหมิว และขอพรความรักกับเทพเจ้าด้ายแดงที่ วัดหวังต้าเซียน จากนั้นอาจารย์คฑานำคณะทำพิธีอันเป็นเอกลักษณ์ที่ วัดเจ้าแม่ทับทิม เหยามาเต่ย กับการ "ปิดทองเรือมังกร" เพื่อบาลานซ์พลังปีมะเมียให้การงานและชีวิตราบรื่น ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ วัดกวนไท (วัดกวนอู) เพื่อเสริมอำนาจบารมีและความสำเร็จในการทำธุรกิจ จากนั้นไอคอนสยามยังเอาใจสายช็อปปิงด้วยการพาไปเช็คอินย่านมงก๊กและจิมซาจุ่ย ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและของฝากยอดฮิตกันอย่างจุใจ
ส่งท้ายความประทับใจในวันสุดท้ายด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซีซ้าน อารามพุทธที่มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวสูงตระหง่านสูง 76 เมตรท่ามกลางขุนเขา และปิดท้ายความปังที่ วัดปักไต พิกัดลับที่นักธุรกิจฮ่องกงนิยมมาขอพรให้ "จากร้ายกลายเป็นดี" และขอให้ศัตรูกลายเป็นมิตร นอกเหนือจากความอิ่มบุญ ไอคอนสยามยังเติมเต็มความประทับใจด้วยไลฟ์สไตล์เหนือระดับกับเมนูอาหารที่คัดสรรมาเอาใจนักชิมตลอดการเดินทาง เริ่มตั้งแต่ลิ้มรสกุ้งมังกรและซาชิมิหอยงวงช้างสุดพรีเมียม ณ ภัตตาคาร Lei Yue Mun, สัมผัสรสชาติอาหารจีนร่วมสมัยดีกรีมิชลินสตาร์ที่ร้าน Ye Shanghai และไม่พลาดห่านย่างชื่อดังระดับโลกที่ภัตตาคาร Yung Kee Restaurant พร้อมเปิดประสบการณ์ความอร่อยกับหม้อไฟระดับลักชูรีที่ร้าน Buddoweng Hotpot Cuisine ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบชั้นเลิศ ก่อนจะปิดท้ายความหวานชื่นใจที่ร้าน Kai Kai Dessert เจ้าของรางวัลมิชลิน 10 ปีซ้อน ถือเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบทั้งพลังกาย พลังใจ และประสบการณ์ที่หาจากไหนไม่ได้อย่างแท้จริง
‘ICONIC Prosperous Journey’ ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสิริมงคลเพื่อความมั่งคั่งมงคลตลอดปีม้าไฟเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญด้วยประสบการณ์ที่เหนือระดับในทุกมิติ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสพิเศษแบบนี้ สามารถติดตามกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแคมเปญ ‘ICONSIAM Extraordinary Experience’ ครั้งต่อไปได้ทาง Facebook: ICONSIAM หรือ www.iconsiam.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338