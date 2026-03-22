นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ICONSIAM กับการได้เป็นพื้นที่สำคัญในการฉลองครบรอบ 50 ปีอย่างยิ่งใหญ่ของ Apple

Apple ปักหมุดประเทศไทยเลือก ICONSIAM เป็นพื้นที่ในการฉลองครบรอบ 50 ปี ภายใต้คอนเซปต์ “50 Years of Thinking Different” โดยไฮไลต์ในไทยคือเซสชัน Today at Apple ที่ไดศิลปินดัง “มอลลี่” เจ้าของ Crybaby มาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจด้านศิลปะดิจิทัล พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การเปลี่ยนอารมณ์เป็นงานศิลปะ ผ่านการใช้ iPad, Apple Pencil และแอป Procreate สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี Apple ที่ช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนทั่วโลก
ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญเพียงไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้นที่ Apple ปักหมุดมาจัดงานครบรอบ 50 ปีกับพิกัดที่ถูกขนานนามให้เป็น Global Destination อย่าง ICONSIAM สำหรับการฉลองครบรอบ 50 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ที่ Apple ตั้งใจจะเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นด้วยการแสดงจาก Alicia Keys ที่ Apple Grand Central ในนิวยอร์ก ก่อนขยายกิจกรรมไปยังหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยเพื่อตอกย้ำแนวคิด “Think Different” ที่เป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์มาตลอดครึ่งศตวรรษ