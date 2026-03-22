“สุวรรณภูมิ”ขยับขึ้นอันดับ 36 ของโลก Skytrax ประกาศปี 2026 และคว้า TOP 4 กลุ่มผู้โดยสาร 60-70 ล้านคน

สุวรรณภูมิ ขยับสนามบินยอดเยี่ยมของโลกปี 2026 Skytrax ประกาศอันดับที่ 36 พร้อมคว้าอันดับ 4 กลุ่มรองรับผู้โดยสาร 60-70 ล้านคน ส่วน”ดออนเมือง”ขึ้นอันดับ 7 กลุ่มสนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งเป็นผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เดินทางด้วยเครื่องบินทั่วโลก
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้ง หลังจาก Skytrax องค์กรจัดอันดับการให้บริการสนามบินระดับโลก ประกาศผล World’s Best Airport ประจำปี 2026 โดยจัดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในอันดับที่ 36 ของโลก ขยับขึ้นจากอันดับที่ 39 ในปีก่อนหน้าและ ยังได้รับการจัดอันดับในกลุ่มสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสาร 60–70 ล้านคนต่อปี (Best Airport 2026: 60 to 70 million passengers) โดยคว้าอันดับที่ 4 ประจำปี 2026 สะท้อนถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ส่วน ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของกรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 7 ของโลกในกลุ่มสนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ (World’s Best Low-Cost Airline Terminals) ขยับขึ้นจากอันดับที่ 8 ในปีก่อนหน้า
ซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เดินทางด้วยเครื่องบินทั่วโลกภายใต้การสำรวจที่ชื่อว่า World’s Airport Survey จัดทำโดยบริษัท Skytrax ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านการบินชั้นนำของประเทศอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของสายการบินและสนามบินทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการผู้โดยสารจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรฐานการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติของการดำเนินงาน ทั้งด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวก และการยกระดับประสบการณ์ผู้โดยสาร ซึ่งรวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการ ความสะอาด ความปลอดภัย และการให้บริการของเจ้าหน้าที่
นางสาวปวีณา กล่าวว่า AOT มุ่งมั่นยกระดับท่าอากาศยานในความดูแลให้ก้าวข้ามบทบาทของการเป็นเพียงต้นทางหรือปลายทางสู่การเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางและเป็นจุดหมายแห่งการบริการระดับโลกที่ผู้โดยสารสามารถสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงจุดหมายปลายทางด้วยมาตรฐานการบริการแบบ World Class Hospitality ที่ผสานความเป็นไทยเข้ากับความเป็นสากลอย่างลงตัว เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่อบอุ่น ประทับใจ และน่าจดจำในทุกครั้งที่มาเยือน