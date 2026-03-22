พลังงานจังหวัดอัพเดทสถานะปั๊มทั่วปท. ผ่าน Facebook เพื่อช่วยปชช.วางแผนการเติมน้ำมัน

พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ จัดทำตารางอัพเดทสถานะปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน พร้อมอัพเดททุกวันผ่าน Facebook
นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวง ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานพลังงานจังหวัด จัดทำสรุปตารางสถานะสถานีบริการเป็นรายวัน เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสถานะสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่สามารถวางแผนการเดินทางเพื่อออกมาเติมน้ำมันหรือเตรียมความพร้อมการเดินทางในชีวิตประจำวันได้ โดยได้เร่งดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำตารางอัพเดทสถานีบริการน้ำมัน และบางจังหวัดได้มีการจัดทำแอปพลิเคชั่น เสร็จแล้ว โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดจะตรวจสอบสถานะและรวมรวบข้อมูลจัดทำเป็นตาราง นำเสนอข้อมูล สถานีบริการ ที่ตั้ง ชนิดน้ำมันที่มี และจะมีการอัพเดทข้อมูลทุกวัน โดยอาจมีความคลาดเคลื่อนในบางช่วงเวลา แต่ก็จะสามารถไว้ตรวจสอบและทราบถึงระยะน้ำมันที่จะมาจัดส่งยังสถานีบริการ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบตารางสถานะสถานีบริการได้ที่เพจสำนักงานพลังงานจังหวัด โดยเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ในช่องค้นหา “สำนักงานพลังงานจังหวัด” และตามด้วย ชื่อจังหวัด
“จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ข้าราชการและพนักงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมิได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบสถานการณ์มาโดยตลอด และได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในน้อยที่สุด ทั้งในด้านราคา และด้านปริมาณสำรอง ส่วนปัญหาสถานีบริการน้ำมันในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำมัน เนื่องจากปัญหาความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น และปัญหาในการขนส่งน้ำมันที่ต้องใช้เวลา กระทรวงพลังงานก็ได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผ่อนผันให้รถขนส่งน้ำมันวิ่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง และด้วยความร่วมมือของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัด ก็ได้เร่งจัดทำตารางอัพเดทสถานะสถานีบริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถติดตามและทราบเวลาส่งน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานพลังงานจังหวัด ในพื้นที่นั้นๆ กระทรวงพลังงานยืนยัน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างและดูแลความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ประชาชนไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน” นายวีรพัฒน์ กล่าว