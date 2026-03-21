T&B Media Global ส่ง Animicoo และ VibeMax ร่วมงาน Maruya Carnival ครั้งที่ 45

โดย Animicoo แอปอนิเมะแนวตั้ง แอปแรกในประเทศไทย ได้ร่วมออกบูท และนำเอาตัวอย่างอนิเมะใหม่พร้อมเสียงพากย์ญี่ปุ่นสุดอลังการ ที่ยังไม่เคยฉายที่ไหนมาก่อน พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษคือ กิจกรรม Short Anime Watch Party: First Time Premiere ที่นำภาพยนตร์เรื่อง “นางร้ายคืนบัลลังก์” ฉบับเต็มเรื่อง มาจัดฉายแบบ Non-Stop ให้ทุกคนในงานได้รับชมก่อนใครแล้ว ยังได้พกความเท่แบบจัดเต็ม นำโปสเตอร์ที่กำลังจะเข้าฉาย ภายในแอปทั้ง 10 เรื่อง มาให้เหล่า Cosplayer และผู้ร่วมงานได้สนุกกับการล่า Stamp ภายในงาน ผ่านการโหวตโปสเตอร์จากความชื่นชอบ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมมอบความสุขคืนให้ผู้ร่วมกิจกรรมด้วยการแจก Coin สำหรับรับชมอนิเมะฟรี ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะภายในงาน Maruya เท่านั้น โดย Coin ที่ได้รับจะสามารถนำไปใช้งานได้เมื่อแอปพลิเคชันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แฟนๆ สามารถติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของ Animicoo ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, X, YouTube และ TikTok หรือกดติดตามได้ที่ลิงก์ https://linktr.ee/animicoo
สำหรับ “VibeMax Thailand” แบรนด์จำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แท้ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท Trendlink Corporation เป็นศูนย์กลางสินค้า Official Merchandise สำหรับแฟนเกมและอนิเมะ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างT&B Media Global (ประเทศไทย) และ Shanghai Trendlink Culture Innovation จากประเทศจีนนั้น ได้ร่วมออกบูธในฐานะ สปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ โดยมีกิจกรรม และของรางวัลมากมายเพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ร่วมงานอย่างกิจกรรม Jenga Challenge ที่มีเวลา 50 วินาทีในการต่อJenga ให้สูงที่สุด ยิ่งต่อได้สูง ยิ่งมีโอกาสรับรางวัลมากขึ้นโดยงานนี้ VibeMax เตรียมรางวัลจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น Laser Ticket, เข็มกลัด, ชิกิชิ จาก IP ดัง ไปจนถึง Official Merchandise Set นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Stamp Hunting Mission กิจกรรมใหม่จาก VibeMax เพื่อชาว Maruya โดยเฉพาะ และในครั้งนี้ VibeMax ได้นำเมนูชา Premium Light Milk Tea Series ชาเกรดพรีเมี่ยมพร้อมความหวานที่ลงตัวจาก VibeCafe ไปในงานด้วย มีทั้ง Jasmine Light Milk Tea, Oolong Peach Light Milk Tea, Black Light Milk Tea ซึ่งทั้ง3 เมนูได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากชาว Maruya เป็นอย่างดี แฟนๆ สามารถติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของVibeMax ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, X, YouTube และTikTok