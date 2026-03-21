ธพ.สั่งผู้ค้าม.7นำน้ำมันออกขาย-รายงานข้อมูล รับมือสงครามตะวันออกกลาง

กรมธุรกิจพลังงานกำชับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7 นำน้ำมันออกมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มอุปทานในตลาด รวมทั้งปล่อยน้ำมันให้ jobber พร้อมรายงานข้อมูลการค้า ราคา-สื่อสารประชาชน รับมือสถานการณ์ตะวันออกกลาง
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกมาตรการกำชับผู้ค้าน้ำมัน เพื่อรองรับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. ธพ. ได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและ อัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2569 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยการผ่อนปรนดังกล่าวจึงขอให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เร่งบริหารจัดการ นำน้ำมันออกมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มอุปทานในตลาด และปล่อยน้ำมันให้ jobber
2. ให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ส่งข้อมูลการค้าน้ำมันและราคาไปยัง datapmo@doebonline.doeb.go.th ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 3/2569 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง พ.ศ. 2569 รวมทั้งให้ติดประกาศราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ ณ สถานประกอบการของผู้ค้าแต่ละรายในลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ทั่วไป สำหรับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 จะต้องรายงานข้อมูลด้วย
3. ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เร่งสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันความสับสนและลดความตื่นตระหนกในช่วงสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหว