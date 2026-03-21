ปิดเทอมนี้ “ไอคอนสยาม” เปิดแคมป์แห่งความสนุกต้อนรับทุกครอบครัว จุดประกายการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดที่ “ICONSIAM Kids Summer Camp” วันที่ 20-22 มีนาคม 2569 ณ วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนรมิตพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกครอบครัวเพื่อต้อนรับช่วงปิดเทอมนี้ เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่จูงมือลูกๆ มาเรียนรู้เสริมทักษะนอกห้องเรียน พร้อมเลือกอัปสกิลรอบด้านตามความสนใจของน้องๆ กับแคมป์ที่มีมากกว่าความสนุก “ICONSIAM Kids Summer Camp” ตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2569 ณ วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ไอคอนสยาม พื้นที่รวบรวมกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้สำหรับเด็กๆ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปสุดสนุกที่ได้ลงมือทำจริง เพื่อเสริมทักษะในหลากหลายด้าน ไปพร้อมกับการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวอย่างมีคุณค่า
ครบครันทุกกิจกรรมที่มอบความสนุกควบคู่ไปกับความรู้ตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ ร่วมชมสกิลนายแบบนางแบบตัวน้อยใน Kids Fashion Show จากแบรนด์ชั้นนำ Uniqlo, Gentlewoman, Gentle little Woman, และ The Land of VAVA จาก Siam Takashimaya, Junior Chef Experience สัมผัสการเป็นเชฟตัวจริงกับกิจกรรม Cooking with BIANCA เรียนรู้การทำเมนูอิตาเลียนแท้ๆ กับเชฟชื่อดังจากร้านอาหาร BIANCA Italian Restaurant, ฝึกเป็นบาริสต้ารุ่นจิ๋วกับ SUPER BORI for Junior SUPER Barista by SUPER MATCHA แบรนด์เครื่องดื่มชื่อดังจากประเทศเกาหลี, DIY Cookie Workshop โดย Chamin Bake House และ เรียนรู้เทคนิคการทำขนมหวานแบบอังกฤษสไตล์เชฟ Gordon Ramsay กับ Eton Mess Workshop จาก Bread Street Kitchen & Bar, Kids Performance Stage เปิดเวทีโชว์ความสามารถของซุปเปอร์สตาร์วัยเด็ก โดย MUSE MUSIC ACADEMY, KPN และ INNER Studio, Family Fitness Session มาดูแลสุขภาพพร้อมทั้งครอบครัว โดย Fitness First, Learning Workshop สนุกไปกับ Puzzle Challenge & Workshop เสริมทักษะลับสมอง โดย SE-ED ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ Parenting & Health Talk เสวนาเรื่องสุขภาพ พร้อมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูบุตร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จาก Siriraj H Solution
นางสุมา วงษ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานส่งเสริมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า “ไอคอนสยาม มุ่งก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับครอบครัว (Family & Learning Destination) พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่ม Family & Kids เปิดพื้นที่ไอคอนสยามให้กลายเป็น Community ของทุกครอบครัว รวบรวมไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเข้าไว้ด้วยกัน ให้ทุกครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เพราะการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคม การจัด “ICONSIAM Kids Summer Camp” ครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่เล่น เรียนรู้และเตรียมความพร้อมทักษะในหลายๆ ด้าน ผ่านหลากหลายกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัย โดยหวังว่าไอคอนสยามจะเป็นจุดหมายปลายทางในการพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันของทุกครอบครัวต่อไป”
ภายในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากครอบครัวคนดังสุดอบอุ่น พุฒ-พุฒิชัย เกษตรสิน, จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา และ น้องพีร์เจ-พิชญ์ศราพงศ์ เกษตรสิน ที่มาร่วมสนุกพร้อมกับโชว์พลังความสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมฝึกทักษะเรียนรู้การเป็นเชฟตัวน้อยกับ Workshop ทำเมนูพาสต้าอิตาเลียนร่วมกับเชฟ Jeriko Van Der Wolf จากร้านอาหาร BIANCA Italian Restaurant พร้อมร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูก ทั้งสองในฉบับคุณพ่อพุฒและคุณแม่จุ๋ย พร้อมอัปเดทพัฒนาการและความชื่นชอบของลูกชายกับลูกสาว แสนน่ารัก
พุฒ- พุฒิชัย และ จุ๋ย-วรัทยา กล่าวว่า “ตอนนี้น้องพีร์เจเริ่มเข้าโรงเรียนแล้ว เราทั้งสองคนได้เห็นพัฒนาการและการเติบโตเข้าสู่วัยเรียนของเขา รู้สึกภูมิใจมากๆ อยากให้เขาได้เรียนรู้เปิดโลกกว้างและมีพัฒนาการไปตามช่วงวัยของเขา สำหรับช่วงปิดเทอมนี้ ครอบครัวของเราได้มองหาพื้นที่ที่น้องพีร์เจและน้องเจเพิร์ล จะได้มาเล่นอย่างอิสระไปพร้อมกับพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต พวกเรามองว่าการมีพื้นที่ที่สามารถใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งไอคอนสยามตอบโจทย์ครอบครัวเราตรงนี้ เพราะที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่เด็กๆ รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้มาใช้เวลาพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในครอบครัวไปพร้อมกัน เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ มาสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้ลงมือทำจริง เพื่อเป็นบันไดก้าวแรกในการค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวลูกๆ ที่งาน “ICONSIAM Kids Summer Camp” นอกจากได้มาอัปสกิลให้เด็กๆ แล้วยังได้รับความสุขกลับบ้านกันไปทั้งครอบครัวอีกด้วย”
ภายในงานตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคมนี้ พบกับหลากหลายฐานกิจกรรมแสนสนุกสำหรับเด็กๆ และครอบครัว จากร้านค้าและพันธมิตรที่ร่วมงาน อาทิ AIS มาพร้อมแพ็กเกจสุดพิเศษ AIS KIDDY Package สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาแพ็กเกจโทรศัพท์ให้ลูกๆ เพื่อปกป้องจากภัยออนไลน์ พร้อมแจกความอร่อยชื่นใจกับไอศกรีมอุ่นใจ ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. รวมทั้งกิจกรรมจาก Slime Ville, Wealth CAT, Asia Books และ Softa นอกจากเต็มอิ่มกับกิจกรรมในงานแล้ว ไอคอนสยาม ยังชวนน้องๆ มาสะสมแสตมป์แห่งการเรียนรู้ Kids Summer Camp Passport สะสมครบ 5 แสตมป์ พร้อมแลกรับของรางวัลมากมายกว่า 1,500 รางวัล อาทิ บัตรชมภาพยนตร์ ICON CINECONIC, Little Shield Everyday Alcohol Hand Spray, วิตามินซียูซุเสือพ่นไฟ Vitamin C Tablet และชานมมิ้นต์อัดเม็ดเสือพ่นไฟ Mint Milk Tea Tablet มาเล่นสนุกและสะสมแสตมป์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2569
พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับสมาชิก ONESIAM ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญและสะสมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 150,000 บาทขึ้นไป ภายในไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอสที่ร่วมรายการ (ไม่รวมร้านค้าในหมวด Luxury) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 – 20 เมษายน 2569 สูงสุด 10 ลำดับแรก รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ไต้หวัน-กรุงเทพ จากสายการบิน STARLUX 1 รางวัล (รางวัลละ 3 ที่นั่ง) รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่าหนึ่งล้านบาท
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกกับทุกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในงาน “ICONSIAM Kids Summer Camp” ตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2569 ณ วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM