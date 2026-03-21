ขบ.ตั้ง”วอรูม”ติดตามวิกฤติตะวันออกกลางราคาน้ำมันโลก คุมเข้มค่าโดยสารและค่าขนส่งสินค้า

กรมขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดตั้ง War Room ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง-ราคาน้ำมัน อย่างใกล้ชิด ส่งทีมตรวจผู้ประกอบการขนส่ง คุมเข้มค่าโดยสารและการขนส่งสินค้า ห้ามขึ้นค่าโดยสารเกินกำหนด ไม่เอาเปรียบประชาชน หารือสหพันธ์การขนส่งทางบก ใช้พลังงานทดแทน
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานโลก กระทรวงคมนาคมโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการดูแลประชาชน โดยเฉพาะการควบคุมอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะไม่ให้มีการปรับขึ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้กำหนดนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐบาล กระทรวงคมนาคม โดยได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room) เพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ และกองตรวจการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด พร้อมกำกับดูแลอัตราค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างใกล้ชิดและห้ามมิให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นค่าโดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเด็ดขาด
พร้อมกันนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานและต้นทุนการประกอบการขนส่งอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มผลกระทบและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้บริการให้สามารถดำเนินกิจการและใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับภาคการขนส่งสินค้า ได้มีการประสานสมาคมสหพันธ์ภาคเอกชนให้ยังคงดำเนินกิจการขนส่งสินค้าเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ไม่ให้มีผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชน นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกและสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่างการเร่งรัดผลักดัน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ ให้สามารถขับรถบรรทุกได้อย่างปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ซึ่งจะช่วยให้ภาคการขนส่งทางถนนใช้พลังงานอย่างประหยัดในภาพรวม
และกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ DLT-TMS ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานขนส่งที่จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถบริหารจัดการงานขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการขนส่งเที่ยวเปล่า ช่วยให้ประหยัดพลังงานในการขนส่ง
“กรมการขนส่งทางบก กำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท เก็บข้อมูลผลกระทบด้านต้นทุน เพื่อเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาต่อกระทรวงคมนาคม หากวิกฤตพลังงานยืดเยื้อ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยไม่กระทบกับประชาชน”อธิบดีกรมการขนส่งฯกล่าว