“คมนาคม”สรุปผลสอบเครนถล่ม 2 จุด เตรียมรายงาน”พิพัฒน์” มุ่งหาสาเหตุหลักฐานทางวิศวกรรมพิสูจน์สาเหตุอย่างรอบคอบ

คณะกก.สอบสวนข้อเท็จจริง เครนก่อสร้างรถไฟไทย-จีน สีคิ้วและยกระดับถ.พระราม 2 (M 82) พังถล่ม ประชุมครั้งที่ 8 ประมวลข้อมูลจากคณะอนุฯ 2 เคส อย่างรอบคอบและโปร่งใสเตรียมสรุปผลรายงาน”พิพัฒน์”ย้ำมุ่งหาสาเหตุทางวิศวกรรมและกระบวนการทำงาน
วันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่กระทรวงคมนาคม นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง สัญญาที่ 3 - 4 ช่วงลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ระยะที่ 1 หล่นทับขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 และกรณีเหตุคานปูนและเครนโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ตอน 7 พังถล่ม โดยมี นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง นาายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 8 โดยได้ติดตามผลการตรวจสอบต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองชุด ได้รายงานความคืบหน้าเบื้องต้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯแล้ว และเป็นการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลา 45 วันที่กำหนดไว้ โดยจะสรุปรายละเอียดผลการตรวจสอบเหตุทั้ง 2 กรณี ว่าเกิดจากสาเหตุใด กระบวนการปฎิบัติงานมีความบกพร่องอย่างไรหรือไม่ เป็นข้อมูลทางวิศวกรรมที่พสูจน์ได้ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้ติดตามกระบวนการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อให้เป็นไปอย่างรอบคอบและโปร่งใส โดยคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปผล ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อย่างเป็นทางการต่อไป