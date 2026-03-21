“คมนาคม”หารือเอกชน เดินหน้าแผน PPP พัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ ยกระดับศักยภาพรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

“คมนาคม” หารือ บริษัท Royal Caribbean Group เดินหน้าแผนพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ หวังดึงเอกชนร่วมทุน PPP “เกาะสมุย ภูเก็ต พัทยา”ยกระดับศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะยาว ดันไทยสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวทางทะเล
วันที่ 20 มี.ค. 2569 นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ Ms. Wendy Yamazaki รองผู้อำนวยการระดับภูมิภาค ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ทวีปเอเชีย ผู้แทนบริษัท รอยัล แคริบเบียน กรุ๊ป (Royal Caribbean Group: RCG) พร้อมด้วยผู้แทนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญ (Cruise Terminal) และยกระดับศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทยในระยะยาว
นายปัญญา ชูพานิช กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เร่งผลักดันแผนการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) แห่งใหม่ ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ประกอบด้วย เกาะสมุย จ.ภูเก็ต และบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ่งอยู่ระหว่างการตำแหน่งที่เหมาะสม ระหว่างพัทยาและสัตหีบ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับภูมิภาค ที่มีศักยภาพในการรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวระดับโลก
สำหรับบริษัท RCG ถือเป็นพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก ปัจจุบันมีเรือสำราญในเครือถึง 69 ลำ ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางทั่วโลก ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนนำเรือเข้าจอดเทียบท่าในประเทศไทยมากกว่า 45 เที่ยว และนำนักท่องเที่ยวมายังประเทศไทยประมาณ 120,000 คน
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนท่าเทียบเรือสำราญในไทย เพื่อเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่สายการเดินเรือระดับโลกที่ต้องการนำเรือขนาดใหญ่เข้ามาเทียบท่า โดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพิจารณาจัดทำข้อมูลแผนการพัฒนาท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ที่ชัดเจน เพื่อแจ้งให้ทางบริษัท RCG และกลุ่มนักลงทุนได้รับทราบ