บีทีแอล ไทยแลนด์ เนรมิตค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Beyond Beauty GALA Night” จุดประกายเทรนด์ Healthspan นิยามใหม่แห่งความงามที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก

BTL Thailand (บีทีแอล ไทยแลนด์) ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลก จัดงานครั้งสำคัญ “Beyond Beauty GALA Night” ค่ำคืนที่อบอวลไปด้วยความหรูหราและแรงบันดาลใจ ภายใต้แนวคิด “Timeless Beauty & Quality Healthspan” ที่สะท้อนแนวคิดความงามที่แท้จริงคือผลลัพธ์ของสุขภาพที่ดีทั้งภายนอก (ร่างกาย) และภายใน (จิตใจ และสมอง)
หัวใจหลักของงานในครั้งนี้คือการตอกย้ำว่าความอ่อนเยาว์ที่แท้จริงต้องมาคู่กับสุขภาพที่แข็งแรง บีทีแอล ไทยแลนด์ จึงได้เปิดตัว 3 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่ตอบโจทย์การดูแลตัวเองแบบองค์รวม ทั้ง EMFACE และ EMSCULPT NEO เทคโนโลยีเหนือระดับที่เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่โครงสร้างใบหน้าไปจนถึงรูปร่าง ควบคู่ไปกับ EXOMIND นวัตกรรมล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อดูแลลึกถึงสภาวะจิตใจ สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ไม่ได้แยกความสวยออกจากสุขภาพอีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าคนดังมาร่วมแบ่งปันมุมมองบนเวทีเสวนา “The Voice of the Health & Beauty Era” อย่างเป็นกันเอง โดย คุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ ตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ได้สะท้อนความเชื่อในความงามที่ยังคงความเป็นตัวเองว่า การดูดีในแบบที่เป็นเราคือสิ่งสำคัญที่สุด เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยยกกระชับโดยไม่มีสิ่งตกค้างภายใต้ผิว จึงกลายเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วันนี้ได้อย่างไร้รอยต่อ ทางด้านหนุ่มรักสุขภาพอย่าง คุณเกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ มองว่าแก่นแท้ของการดูแลตัวเองนั้นต้องเริ่มต้นจากข้างใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัย การออกกำลังกาย หรือการมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง เพราะหากประสิทธิภาพในทำงานของสมองเราอ่อนล้า ก็จะส่งผลต่อการขาดวินัยต่างๆในชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกัน ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ นักวิจัยด้าน stem cell และ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) และ ผู้เชี่ยวชาญ Host Podcast ด้านสุขภาพ ได้มาช่วยขยายภาพคำว่า Healthspan ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความหมายที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การมีอายุที่ยืนยาว แต่คือการมีชีวิตที่ยังคงแข็งแรง เปี่ยมไปด้วยพลัง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในทุกช่วงวัย
ด้าน คุณบัณฑิตา อุมัษเฐียร Country Manager, Aesthetics ผู้บริหาร BTL Thailand กล่าวปิดท้ายว่า “BTL คือผู้นำด้านนวัตกรรมที่ “คิดก่อน และทำก่อน” เสมอ สิ่งที่เราเห็นในวันนี้ว่าเป็นเทรนด์ของโลก แท้จริงแล้วคือแนวคิดที่ BTL ได้เริ่มต้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมานานหลายปี เราไม่ใช่บริษัทที่เดินตามกระแส แต่เป็นผู้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม ด้วยการนำวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยเฉพาะในเรื่องของ Aging ที่เราเลือกแก้ที่ “ต้นเหตุ” เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ทั้งในด้านความงาม และสุขภาพ แนวคิดการผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพแบบองค์รวม ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในปัจจุบัน คือสิ่งที่ BTL ได้วางรากฐานไว้ล่วงหน้าแล้ว และวันนี้ เรากำลังเห็นโลกกำลังเดินเข้าหาแนวทางเดียวกับที่เราเชื่อมาตลอด พร้อมกันนี้ เรายังมองเห็นศักยภาพของประเทศไทย ในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้าน Health & Wellness ของภูมิภาคได้อย่างแข็งแกร่ง ดังนั้น งานในค่ำคืนนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ แต่คือการสะท้อนบทบาทของ BTL ในฐานะ “ผู้นำระดับโลก” ที่กำลังพาอุตสาหกรรมก้าวข้ามจากความงามแบบเดิม ไปสู่ยุคของ Healthspan อย่างแท้จริง”
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ได้ที่เว็บไซต์ www.btlnet.com หรือ Facebook: https://www.facebook.com/btlaestheticsthailand
เกี่ยวกับ บริษัท บีทีแอล เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บีทีแอล เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมด้าน Aesthetic, Cardiology และ Rehabilitation โดยเป็นส่วนหนึ่งของ BTL Industries จากสหราชอาณาจักร ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี และดำเนินธุรกิจในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก BTL มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมสูง โดยเน้นการแก้ปัญหาแบบ Non-invasive เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้คนในทุกมิติ ตั้งแต่ความงาม สุขภาพร่างกาย ไปจนถึงจิตใจ ในประเทศไทย BTL Thailand ทำงานร่วมกับแพทย์และคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมระดับโลก อาทิ EMFACE, EXION, EXOMIND, EMSCULPT NEO, EMSELLA, EMTONE และ EXILIS ULTRA 360 พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในไทยอย่างต่อเนื่อง