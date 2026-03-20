“อรรถพล”บี้พลังงานจังหวัดไล่ตรวจปั๊ม-สถานที่เก็บน้ำมันป้องกันการกักตุน

“อรรถพล" สั่งพลังงานจังหวัดร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและมหาดไทยเกาะติดตรวจปั๊มและสถานที่เก็บน้ำมันทั่วประเทศ ป้องกันการกักตุน ส่วนพบการกักตุนน้ำมันที่อ่างทองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายการกักตุนหรือไม่
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สั่งการด่วนให้พลังงานจังหวัด (พนจ.) ทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานีบริการน้ำมันและสถานที่เก็บน้ำมันที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพลังงานทุกแห่งอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้รายงานผลการตรวจสอบการกักตุนน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับที่มีการพบการกักตุนน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายการกักตุนหรือไม่นั้น โดยเบื้องต้นพบความผิดฐานไม่รายงานใบกำกับการขนส่ง รวมถึงการจำหน่ายน้ำมันในราคาสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบออกมาอย่างไร หากสามารถดำเนินคดีทางกฎหมายได้ กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ ในการลงโทษผู้กระทำผิดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
"ผมได้สั่งการให้พลังงานจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานผลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อไม่ให้มีการกักตุน หรือการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินควร ซึ่งกระทรวงพลังงานจะยังคงเกาะติดสถานการณ์เช่นนี้ไปจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค" นายอรรถพล กล่าว
รายงานข่าวจากบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)แจ้งว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางสถานีบริการมียอดขายน้ำมันสูงขึ้นโดยบางแห่งยอดจ่ายน้ำมันสูงขึ้นถึง 2เท่าขณะที่การขนส่งน้ำมันตามปกติ 1รอบเพียงพอสำหรับการขายเฉลี่ย 2-3วันแต่เมื่อยอดขายน้ำมันเพิ่มขึ้นทางผู้ค้าน้ำมันบริหารจัดการอย่างเต็มที่โดยเพิ่มรอบการการขนส่งและเปิดคลังน้ำมัน 7วัน 24ชั่วโมง