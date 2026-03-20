MK GROUP คว้ารางวัล 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดสุกี้ในประเทศไทย คว้ารางวัล 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งจัดทำโดยนิตยสาร BrandAge และ BrandAge Online รางวัลนี้สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทาง MK GROUP รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลที่ได้รับ ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากผู้บริโภคทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับเราตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ที่สำคัญรางวัลนี้เป็นพันธะสัญญาที่จะทำให้เรามุ่งมั่นรักษามาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งมอบความอร่อย สุขภาพที่ดี และสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้บริโภคคนไทยทุกคนต่อไป”
อีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดสุกี้ที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ และผู้บริโภคในทุกกลุ่มทั่วประเทศ จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง