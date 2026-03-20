เปิดเคล็ดลับเลือก Tech ดันธุรกิจ SME ไทย โตไว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปัจจุบันผู้ประกอบไทยจำนวนมากหันมาปรับใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ทั้งเศรษฐกิจผันผวน การแข่งขันที่รุนแรง และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็ว แต่เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมหรือเป็นกระแส อาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจเสมอไป

การรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดว่า SME จะ “อยู่รอด” หรือ “เติบโต” ในเกมธุรกิจยุคใหม่ BOOTCAMP DAY 2026 โดย LINE ประเทศไทย ร่วมกับ THE STANDARD จึงดึงแบรนด์ไทยจากหลายวงการมาร่วมถอดเคล็ดลับการเลือกใช้เทคโนโลยีจากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างแต้มต่อให้ SME ไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง


เทคโนโลยีที่ใช่ไม่จำเป็นต้องล้ำ แต่ต้องตรงโจทย์ธุรกิจ
นายวีระ เกษตรสิน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี LINE ประเทศไทย กล่าวในช่วงเสวนาหัวข้อ เผยเคล็ด(ไม่)ลับ เลือกเทคโนโลยีที่ใช่ ตรงเป้าหมายธุรกิจ ในงาน BOOTCAMP DAY 2026 ว่า “หลุมพรางที่ผู้ประกอบการ SME เจอคือการเลือกใช้เทคโนโลยีตามกระแส โดยไม่ได้เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจโจทย์ของธุรกิจจริง ๆ ควรเริ่มจากถามตัวเองให้ชัดก่อนว่า Pain Point คืออะไร และอะไรคือ Success Factor ที่ทำให้ชนะในตลาด”
แนวคิดเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเครื่องมือบนอีโคซิสเต็มของ LINE ที่ออกแบบมาให้เข้าใจธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อ SME ไทย


ขณะที่ นายชวิน ศุภวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจัดการ POS LINE MAN Wongnai และพันธมิตรทางธุรกิจ เสริมมุมมองในด้านธุรกิจร้านอาหารว่า “แม้ผู้ประกอบการร้านอาหารจะเปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้น แต่การใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดยังต้องอาศัยความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยชี้ว่าการใช้โปรโมชันแบบเดียวกับลูกค้าทุกกลุ่มอาจไม่ตอบโจทย์และกระทบต่อกำไร จึงควรออกแบบโปรโมชันให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่สอดคล้องกับความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น”

ถอดเคล็ดลับเลือกเทคโนโลยีที่ใช่จากแบรนด์ดัง
ภายในงานยังได้แบรนด์ดังและผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยข้อมูลและการตลาดอย่าง ฮัมมิ่งเบิร์ด มาร่วมแบ่งปันเคล็ดลับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับธุรกิจและเกิดผลลัพธ์จริง โดยฮัมมิ่งเบิร์ดชี้ว่าก่อนจะเลือกใช้เทคโนโลยีใด ธุรกิจต้องเริ่มจากการมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนก่อน จึงจะเลือกเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ แม้เทคโนโลยีและ AI จะพัฒนาเร็ว แต่การนำมาใช้ให้สำเร็จต้องรู้ว่าลูกค้าคือใคร คู่แข่งคือใคร และแบรนด์มีจุดแข็งอะไร เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเติมเต็มและขับเคลื่อนกลยุทธ์แต่ละส่วนให้วัดผลได้


สำหรับ การัน แบรนด์ชาไทยพรีเมียม เผยว่า การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช่ต้องดูจากขอบเขตหน้าที่และความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนทำงานในแต่ละทีม เช่น ทีมหน้าร้าน อาจต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะดวก ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากกระทบกับการทำงาน ทีม Marketing และหลังบ้านที่เชี่ยวชาญ สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ดี หรือทีมที่ต้องการเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานเฉพาะด้านอย่าง HR เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถใช้เทคโนโลยีได้เกิดประสิทธิภาพจริง
ด้าน AIMER แบรนด์แฟชั่นไทย มองว่า การเลือกใช้เทคโนโลยีในธุรกิจควรเริ่มจากการระบุ Pain Point ขององค์กรให้ชัดเจน เช่น ต้องการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการทำงาน จากนั้นควรทดลองใช้เทคโนโลยีกับกลุ่มเล็กภายในทีมเพื่อประเมินความง่ายในการใช้งานและผลลัพธ์จริง เช่น ช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้หรือไม่ เมื่อมั่นใจว่าโซลูชันที่เลือกตอบโจทย์ได้จริง จึงค่อยขยายการใช้งานไปสู่ระดับองค์กร

แนะนำตัวช่วยเปลี่ยนหลังบ้านที่วุ่นวาย ให้กลายเป็นแต้มต่อ
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับผู้ประกอบการคือ การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการทั้งงานและทีมไปในเวลาเดียวกันให้มีประสิทธิภาพ โดย อัษฎาวุธ จิตตเสถียร ผู้บริหารบริษัท Humansoft ได้ชี้แนะถึงการเลือกซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยธุรกิจ ควรเริ่มจาก 3 แกนหลัก ได้แก่ งานขาย งานบัญชี และงานบุคคล โดย Humansoft ได้พัฒนา GoodHR โซลูชันช่วย SME ไทยในการบริหารจัดการด้าน HR ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือน การจ้างพนักงานและบริหารสวัสดิการ เช่น คำนวณเงินเดือน ออกสลิปเงินเดือน ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงาน หรือพนักงานทำเรื่องเอกสารใบลาและใบ OT ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน และประหยัดเวลา เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการผ่านแอปฯ เพื่อความครบครัน ในขณะที่พนักงานสามารถเข้าถึงและจัดการขั้นตอนสำคัญผ่าน LINE ได้ง่าย ๆ ให้ทั้งองค์กรสามารถบริหารงานบุคลากรได้ครบ จบบนมือถือแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวก


ปลดล็อกงานครีเอทีฟให้ SME แบบมือโปรด้วย Canva
ด้านงานดีไซน์และครีเอทีฟ ก็มีเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ได้ตามความถนัด โดย คุณภัคพล ตั้งตงฉิน Country Manager จาก Canva ได้นำเสนอเครื่องมือสำเร็จรูปอย่าง Magic Studio พร้อมให้ SME ไทยสร้างสรรค์งานดีไซน์เองได้ง่าย ๆ ด้วยพลัง AI มาคอยเสริมใน 3 ด้านหลัก คือ 1) System ช่วยสร้างตัวตน คาแรคเตอร์ของแบรนด์ให้ชัดเจน เป็นระบบระเบียบสอดคล้องกัน เพื่อให้คนจดจำได้ 2) Speed ช่วยสร้างงานดีไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ตรงโจทย์ทันใจ แต่ทั้งนี้ ผู้ใช้ควรต้องมีการเขียน Prompt ที่ชัดเจนเพื่อให้ระบบเข้าใจ และ 3) Scale ช่วยต่อยอดครีเอทีฟที่สร้างไว้สู่งานดีไซน์ในหลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบ รองรับการโพสต์ในหลากหลายแพลตฟอร์ม ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ตอบโจทย์ SME ไทย ช่วยเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้จับต้องได้ทุกธุรกิจ





