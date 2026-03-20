CHAGEE เปิดตัว Hojicha Genmai Milk Tea ขึ้นแท่นเมนูใหม่ประจำซีซัน

เมื่อ Hojicha (โฮจิฉะ) กำลังมาแรงจากกระแสชาคั่วหอมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในเอเชีย ด้วยเอกลักษณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาความรื่นรมย์พร้อมกับความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้ในซีซันนี้ CHAGEE แบรนด์ชาระดับนานาชาติ ยกระดับโฮจิฉะให้เป็นเมนูใหม่ประจำซีซัน เตรียมเปิดตัว “Hojicha Genmai Milk Tea” หรือชานมโฮจิฉะเก็นไม พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 นี้ เพื่อตอบรับกระแสความนิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผู้บริโภคเริ่มมองหาเครื่องดื่มที่ให้มากกว่าแค่ “รสชาติ” แต่ต้องมอบ “ความรู้สึกดี” ไปพร้อมกัน ซึ่ง CHAGEE ส่งมอบโฮจิฉะให้ตอบโจทย์นี้ได้อย่างลงตัว
ชาคั่วหอมที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน โดดเด่น ไม่เหมือนใคร
Hojicha Genmai Milk Tea ของ CHAGEE รังสรรค์ขึ้นจากความพิถีพิถันของการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการชั้นเลิศ ใบชาสดถูกเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูกาล Grain Rain หรือช่วงทองของฤดูกาลของการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณภาพใบชาอยู่ในระดับสูงสุด ก่อนเข้าสู่ความล้ำลึกของกระบวนการคั่วถึงสามครั้งอันเป็นสูตรเฉพาะของ CHAGEE จึงช่วยลดความขม สร้างมิติความหอมลุ่มลึก รสสัมผัสของชาที่สะอาด นุ่มนวล พร้อมความละมุนที่ตราตรึงเมื่อผสานเข้ากับข้าวเก็นไมคั่ว ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเมล็ดข้าวอวบอิ่มหอมหวานตามธรรมชาติ จึงได้เป็นน้ำชาที่ใสและเปล่งประกายดุจอำพัน พร้อมกลิ่นหอมกรุ่นของข้าวเก็นไมคั่ว และรสสัมผัสที่ลึก นุ่มนวล กลมกล่อม ดื่มง่ายและสบายท้อง
“CHAGEE ก้าวล้ำเสมอในทิศทางของโลกแห่งชาและตอบโจทย์ในสิ่งที่ผู้บริโภคพร้อมจะค้นพบ” กล่าวโดย มธุรดา ยงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด CHAGEE ประเทศไทย “กระแสความนิยมของโฮจิฉะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Hojicha Genmai Milk Tea ของ CHAGEE ล่าสุดได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย จำหน่ายหมดภายในไม่กี่สัปดาห์ และเราเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะสร้างปรากฏการณ์ในเมืองไทย ทั้งนี้ CHAGEE พร้อมขึ้นเป็นผู้นำเสนอโฮจิฉะที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกด้าน ทั้งการคัดสรรวัตถุดิบ ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน และการส่งมอบประสบการณ์การดื่มชาที่อร่อยเหนือระดับและแตกต่างจนลืมไม่ลงให้แก่ผู้บริโภคทุกคน”
ค้นพบรสสัมผัสอันเบาสบายในทุกวัน
การเปิดตัวครั้งนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเรียบง่ายที่ว่า ชาหนึ่งแก้วอาจเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบที่แท้จริงในวันอันเร่งรีบ ด้วยปริมาณคาเฟอีนที่เบากว่าโดยธรรมชาติ กลิ่นคั่วหอมกรุ่น และรสสัมผัสนุ่มละมุนไม่ฝาด โฮจิฉะจึงเป็นเครื่องดื่มที่ชวนให้ทุกคนชะลอจังหวะชีวิตลงแม้เพียงชั่วครู่ และ CHAGEE เรียกแนวคิดนี้ว่า “The Art of Lightness” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่ถ่ายทอดสู่กิจกรรมที่ CHAGEE เตรียมจัดขึ้นทั่วประเทศไทยตลอดเดือนมีนาคมและเมษายนนี้ ไม่ว่าจะเป็นบูททดลองชิมเครื่องดื่มเชื้อเชิญให้ผู้คนได้หยุดพัก ไปจนถึงกิจกรรมที่จะซึมซับการใช้ชีวิตอย่างสงบเข้ากับอรรถรสของชา โดย Hojicha Genmai Milk Tea มีให้เลือก 2 ขนาด ในราคา 115 บาท สำหรับขนาดปกติ (R) และราคา 130 บาท สำหรับขนาดใหญ่ (L) วางจำหน่ายพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม เป็นต้นไป
พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การเปิดตัวเมนูใหม่ด้วยคอลเลกชันลิมิเต็ดอิดิชันที่รังสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด The Art of Lightness โดยทุกชิ้นได้รับการออกแบบเพื่อส่งต่อความสงบจากชาโฮจิฉะหนึ่งแก้วสู่การใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น Hojicha Sachet Charm หรือถุงหอมกลิ่นชาโฮจิฉะ, Feel Light Scented Candle หรือเทียนหอมทำมือกลิ่นโฮจิฉะ ที่จรดแสงเทียนสะท้อนสีราวกับภาพสะท้อนแนวคิดหลัก (Key Visual) ของโฮจิฉะ, Carry Light Tote Bag หรือกระเป๋าผ้าแคนวาสโฮจิฉะ Sip Light Thermal Tumbler แก้วเก็บอุณหภูมิลวดลายโฮจิฉะเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของ CHAGEE โดยคอลเลกชันนี้จะวางจำหน่ายในรูปแบบเซตสุดคุ้มทั้งหน้าร้านและบนแอปพลิเคชัน CHAGEE ซึ่งมีรายละเอียดการวางจำหน่ายและโปรโมชัน ดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด
• เซต Tea-Scented Sachet Charm เมื่อซื้อ Hojicha Genmai Milk Tea ขนาดใหญ่ จำนวน 2 แก้ว รับฟรี Hojicha Sachet Charm (ถุงหอมกลิ่นโฮจิฉะ) เพื่อพกพาความผ่อนคลายไปทุกที่ ในราคา 260 บาท
• เซต Feel Light Candle ซื้อ Hojicha Genmai Milk Tea ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แก้ว คู่กับ Feel Light Scented Candle (เทียนหอมกลิ่นโฮจิฉะ) ในราคา 489 บาท (สั่งซื้อผ่านทางแอปฯ CHAGEE เท่านั้น)
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด
• เซต Carry Light Tote Bag ซื้อ Hojicha Genmai Milk Tea ขนาดใหญ่ จำนวน 2 แก้ว กับกระเป๋าผ้าแคนวาส Carry Light Tote Bag ในราคา 459 บาท
• เซต Sip Light ซื้อ Hojicha Genmai Milk Tea ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แก้ว คู่กับแก้วเก็บอุณหภูมิ Sip Light Thermal Tumbler ในราคา 695 บาท