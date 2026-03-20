“ฉั่วฮะเส็ง” คว้า 4 รางวัลใหญ่ รีแบรนด์ใหม่ เร่งขยายตปท.

“ฉั่วฮะเส็ง” แบรนด์น้ำพริกเผาและเครื่องปรุงรสระดับตำนานของไทยที่มีประวัติยาวนานกว่า 75 ปี จากจุดเริ่มต้นในย่านเยาวราช สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในฐานะแบรนด์ไทยที่ก้าวไกลสู่ระดับสากล พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดน้ำพริกเผา ทั้งในด้านการครอง Top of Mind ของผู้บริโภค และการเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศ
ในปี 2025 แบรนด์ได้รับรางวัล Superbrands Thailand ซึ่งมอบให้แก่แบรนด์ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารแบรนด์ การันตีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความโดดเด่นในมุมมองของผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญ
ต่อเนื่องในปี 2026 ฉั่วฮะเส็งสร้างอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญ ด้วยการครองตำแหน่ง แบรนด์น้ำพริกเผายอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ข้อมูลจาก Euromonitor International) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดน้ำพริกเผา
ในปีเดียวกัน แบรนด์ยังคว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2026 โดยได้รับคะแนนอันดับ 1 ในหมวดสินค้าบริโภค กลุ่มน้ำพริกเผา จากผลสำรวจผู้บริโภคทั่วประเทศ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศ นอกจากนี้ แบรนด์ยังได้รับ Thai Brand Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ไทยที่มีความแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับในวงกว้าง ตอกย้ำศักยภาพของฉั่วฮะเส็งในฐานะแบรนด์ไทยที่สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงในเวทีทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
นายคณัฎพงษ์ วัฒนเสรีวงกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ซึ่งไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า การยกระดับคุณค่าแบรนด์ และการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ”
ความสำเร็จดังกล่าวมีรากฐานจากความมุ่งมั่นในการรักษา “มาตรฐานความอร่อย” ที่สม่ำเสมอมายาวนานกว่า 75 ปี ผสานกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ฉั่วฮะเส็งยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง และขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเครื่องปรุงรส และอาหารในระดับโลก ภายใต้แนวคิด “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ฉั่วฮะเส็งยังคงยึดมั่นในคุณภาพ รสชาติไทยแท้ และความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค เพื่อผลักดันอาหารไทยสู่เวทีโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ล่าสุดได้ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่มุ่งเน้นความทันสมัยและการเติบโตในระดับสากล โดยสรุปประเด็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญได้ดังนี้:
• Re-Branding ครั้งใหญ่ เสริมภาพลักษณ์สากล: เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ (New Brand Identity) ที่เน้นความร่วมสมัยและสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์จากแบรนด์ไทยสู่การเป็น Global Brand ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้ในระดับสากล
• ขยายอาณาจักรส่งออกครอบคลุม 55 ประเทศ: ประกาศความสำเร็จในการขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วางรากฐานอยู่ในกว่า 55 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะการรุกตลาดสำคัญใน ยุโรปและอเมริกา ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีมาตรฐานสูงและมีกำลังซื้ออย่างมหาศาลฃ
• บุกตลาด B2C ด้วยนวัตกรรมความอร่อยรูปแบบใหม่: น้ำพริกเผาถ้วย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเปลี่ยนมื้ออาหารธรรมดาให้กลายเป็นมื้อพิเศษ ชูจุดเด่นด้าน "ความสะดวกและรสชาติที่จัดจ้าน" สามารถอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลา และประยุกต์เข้ากับเมนูอาหารที่หลากหลายได้อย่างลงตัว
เปิดตัว 3 สูตรลับความแซ่บที่ท้าให้ลอง: ยกระดับมาตรฐานความอร่อยด้วยผลิตภัณฑ์ 3 รสชาติใหม่ที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่าง:
1. สูตรต้มยำ: โดดเด่นด้วยกลิ่นสมุนไพรและรสชาติที่ถึงเครื่องต้มยำแท้ๆ
2. สูตรทรงเครื่อง: มอบสัมผัสความหอมจากกลิ่นปลาย่าง พร้อมรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อม
3. สูตรเผ็ด: จัดเต็มด้วยความเผ็ดร้อนสะใจ เอาใจกลุ่มที่ชื่นชอบรสชาติที่จัดจ้านเป็นพิเศษ
ปูพรมช่องทางจำหน่าย เข้าถึงง่ายกว่าที่เคย: เพื่อตอบรับกับกลยุทธ์การเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครายย่อย แบรนด์ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่าย โดยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา