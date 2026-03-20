เสร็จแล้ว!ทล.317 ขยาย 4-6 เลน ช่วงเขาฉกรรจ์–สระแก้ว กว่า 12 กม.รองรับขนส่งภาคตะวันออก

ก่อสร้างถนน ทล.317 เขาฉกรรจ์–สระแก้ว ระยะทาง 12.4 กม.เสร็จแล้ว งบ 899 ล้านบาท ยกระดับมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4–6 ช่องจราจร รองรับปริมาณจราจร เชื่อมต่อการเดินทาง “จันทบุรี-สระแก้ว”หนุนการขนส่งโลจิสติกส์พื้นที่ตะวันออก
รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ปัจจุบัน สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ – สระแก้ว ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.130+100 – กม.142+500 ระยะทางประมาณ 12.4 กม. วงเงินงบประมาณ 899 ล้านบาท เสร็จแล้ว เพื่อยกระดับทางหลวงให้มีประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น
โดย โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 317 เป็นเส้นทางสำคัญ ที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ประกอบกับผิวทางเดิมมีสภาพชำรุดเสียหาย กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเส้นทางเพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงให้รองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างขยายทางจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป–กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) และในบริเวณย่านชุมชนได้ดำเนินการขยายจากเดิมขนาด 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร (ไป–กลับ ข้างละ 3 ช่องจราจร) เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยช่วงบริเวณ กม.129+600 – กม.134+275 ก่อสร้างเป็น 6 ช่องจราจร พร้อมทางคู่ขนานทั้งสองฝั่ง และช่วง กม.134+275 – กม.142+500 ก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร จนสิ้นสุดโครงการ ผิวทางก่อสร้างเป็นคอนกรีต (Joint Plain Concrete Pavement : JPCP) ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีการติดตั้ง เกาะกลางแบบยก และแบบกำแพงกั้นในบางช่วง รวมทั้งติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายสัญญาณจราจร และสัญญาณไฟจราจรบนทางหลวง ตลอดสายทาง พร้อมจัดให้มี จุดกลับรถ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร
เส้นทางดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว และยังเป็นเส้นทางที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ เช่น จุดชมวิว วัดเขาฉกรรจ์ และสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน นักท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าในภูมิภาค
ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งผลให้การเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 317 มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพโครงข่ายคมนาคมของประเทศ รองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน