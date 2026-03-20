‘ฮาตาริ’ เดินหน้าโปรเจกต์รักษ์โลก ผุดแคมเปญ ‘Fan It Forward’ Fan เก่า แลก Fan ใหม่

ฮาตาริ ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตพัดลมอันดับ 1 ของประเทศไทย ปรับใช้โมเดลเทรดอิน (Trade-In) และระบบรีไซเคิลครบวงจร ในโปรเจกต์รักษ์โลก ‘Fan It Forward’ ชวนลูกค้านำพัดลมเก่าแบรนด์ใดก็ได้ มาแลกรับเวาเชอร์ส่วนลด 200 บาท ในการซื้อพัดลมใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.hatari.co.th โดยฮาตาริจะนำพัดลมเก่าที่ได้รับมาเข้าสู่ระบบรีไซเคิลครบวงจรของแบรนด์ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการทำลายพัดลมแบบทั่วไป ราว 5 กิโลกรัม CO₂e ต่อพัดลม 1 ตัว โดยตั้งเป้านำพัดลมเก่ามาเข้าโครงการ 4,000 ตัว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 20 ตัน CO₂e ในปี 2570
โครงการ Fan It Forward เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องที่ฮาตาริเริ่มทดลองดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2568 เพื่อรับมือกับปัญหาจากการกำจัดขยะไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาและไมโครพลาสติกจากการฝังกลบขยะ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี หากไม่มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง ฮาตาริในฐานะผู้ผลิตพัดลมที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้เชิงลึกด้านวัสดุ โดยเฉพาะพลาสติกและชิ้นส่วนของพัดลม จึงต้องการให้การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงริเริ่มแนวคิดการรีไซเคิลพัดลมแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนพลาสติกและวัสดุต่าง ๆ จากพัดลมจะถูกนำกลับมารีไซเคิล หรือกำจัดอย่างเหมาะสมตามกระบวนการที่ถูกต้อง จากการประเมินเชิงสิ่งแวดล้อม การนำวัสดุจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยประมาณ 4–5 กิโลกรัม CO₂e ต่อกิโลกรัมของวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการพัดลมอย่างถูกต้องสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญ
ในอนาคต ฮาตาริมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบรีไซเคิลนี้ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พัดลมทุกตัวสามารถเข้าสู่ระบบการจัดการที่เหมาะสม และสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างแท้จริง ล่าสุดได้จัดงาน Hatari Fan It Forward เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า CentralwOrld ชั้น 1 โซน Central Court เพื่อเฉลิมฉลองวันรีไซเคิลโลก (Global Recycle Day) และสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่ทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้างในงานยังทำจากวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้เท่านั้น อาทิ กระดาษ ไม้ และพลาสติกรีไซเคิล โดยเมื่อจบงานในวันนี้ แบรนด์จะนำโครงสร้างไปใช้ประโยชน์ในงานต่อไปอีกด้วย
กิจกรรมในงาน Hatari Fan It Forward ประกอบด้วย
1. Green Garden Art Installation: พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากการรีไซเคิลพัดลมและชิ้นส่วนจากพัดลมเก่า นำมาออกแบบใหม่ให้กลายเป็นงานศิลปะอินสตอลเลชันในรูปแบบของสวนดอกไม้ขนาดย่อม ร่วมกับองค์ประกอบธรรมชาติ กลายเป็นมุมถ่ายภาพและพื้นที่พักสายตา ที่สะท้อนให้เห็นว่าพลาสติกที่ใช้แล้วก็สามารถถูกตีความใหม่และกลับมามีคุณค่าในรูปแบบของงานสร้างสรรค์ได้
2. โซน ‘Fan It Forward’: พื้นที่ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานนำพัดลมเก่ายี่ห้อใดก็ได้ (รับเฉพาะพัดลมที่ไม่มีแบตเตอรี่) เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลครบวงจรของฮาตาริ พร้อมแลกรับเวาเชอร์มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์ www.hatari.co.th ภายใน 19 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2569
3. โซนให้ความรู้ Recycle Journey: ถ่ายทอดขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติกจากพัดลมเก่า ตั้งแต่การคัดแยกชิ้นส่วน ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ ภายในพื้นที่มีการจัดแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของพัดลมให้ผู้เข้าชมได้เห็นอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดโอกาสให้ทดลองบดเม็ดพลาสติกด้วยตนเอง เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
4. DIY พวงกุญแจพลาสติกรีไซเคิล Old Fan to New Charms: กิจกรรม DIY ปิดท้ายงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทำพวงกุญแจที่ระลึกจากวัสดุรีไซเคิล โดยนำชิ้นส่วนพลาสติกจากพัดลมเก่าที่ผ่านการแปรรูปมาทำเป็นชาร์มหลากหลายสีและรูปทรง สำหรับตกแต่งพวงกุญแจในสไตล์ของตนเอง
กระบวนการรีไซเคิลครบวงจร เริ่มจากการแยกวัสดุออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ พลาสติก เหล็ก ทองแดง เพื่อนำแต่ละส่วนเข้าสู่ระบบรีไซเคิลต่อไป
• พลาสติก: นำไปบดเป็นเม็ดพลาสติก ก่อนนำไปฉีดเพื่อขึ้นรูปทรงต่างๆ ปัจจุบันสามารถแปรรูปเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่สามารถนำไปประดิษฐ์พวงกุญแจ และมีแผนพัฒนาให้สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจะนำไปมอบให้กับองค์กรต่างๆ กระจายออกสู่สังคม
• เหล็ก: นำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่
• ทองแดง: นำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้เป็นสายไฟทองแดงใหม่อีกครั้ง
คุณชัญญา พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด เผยว่า “ตลอด 35 ปีที่ฮาตาริเติบโตอยู่เคียงข้างสังคมไทยมา ฮาตาริเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ยั่งยืนจะต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคม ดังนั้นเราจึงริเริ่มโครงการ ‘Fan It Forward’ ซึ่งเป็นโมเดลแบบเทรดอิน (Trade-In) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับแนวคิดเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าร่วมกับแบรนด์ และยังตั้งเป้าขยายโครงการ Fan It Forward ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตมีแผนการขยายจุดรับพัดลมให้ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัดภายในปี 2569”
ด้านคุณทัศน์ลักษณ์ พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการวิจัยและพัฒนา บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด กล่าวเสริมว่า “การรีไซเคิลจะเกิดขึ้นได้จริงเมื่อผู้คนเห็นกระบวนการและเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร งาน Hatari Fan It Forward ในวันนี้จึงเป็นเพียงกิจกรรมนำร่องของโครงการเท่านั้น โดยปัจจุบันทางฮาตาริกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนจะนำผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลบางส่วนมาใช้เป็นสื่อจัดแสดงบนชั้นสินค้า เพื่อลดการผลิตวัสดุใหม่ และบางส่วนจะนำไปใช้เป็นของที่ระลึกพิเศษ เพื่อส่งต่อคุณค่าของการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในระยะยาว ฮาตาริยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้การเติบโตของแบรนด์เดินไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรของโลกต่อไป”
Hatari Fan It Forward ยังได้ร่วมมือกับโครงการ Recycle Day Thailand จัดจุดรับแลกพัดลมเก่า เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลครบวงจรจำนวน 7 จุด ได้แก่ เมกาบางนา, บล็อก 28, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล ศรีราชา โดยผู้นำพัดลมมาแลกจะยังคงสามารถรับเวาเชอร์ส่วนลด 200 บาท ได้ด้วยตนเอง กิจกรรม Hatari Fan It Forward จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีของฮาตาริ แต่ยังเป็นอีกก้าวหนึ่งของการชวนผู้คนให้หันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ ที่สนุกสนาน สามารถต่อยอดเป็นของในชีวิตประจำวันผ่านการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ด้วย