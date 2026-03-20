‘ฮาตาริ’ เดินหน้าโปรเจกต์รักษ์โลก ผุดแคมเปญ ‘Fan It Forward’ Fan เก่า แลก Fan ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฮาตาริ ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตพัดลมอันดับ 1 ของประเทศไทย ปรับใช้โมเดลเทรดอิน (Trade-In) และระบบรีไซเคิลครบวงจร ในโปรเจกต์รักษ์โลก ‘Fan It Forward’ ชวนลูกค้านำพัดลมเก่าแบรนด์ใดก็ได้ มาแลกรับเวาเชอร์ส่วนลด 200 บาท ในการซื้อพัดลมใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.hatari.co.th โดยฮาตาริจะนำพัดลมเก่าที่ได้รับมาเข้าสู่ระบบรีไซเคิลครบวงจรของแบรนด์ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการทำลายพัดลมแบบทั่วไป ราว 5 กิโลกรัม CO₂e ต่อพัดลม 1 ตัว โดยตั้งเป้านำพัดลมเก่ามาเข้าโครงการ 4,000 ตัว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 20 ตัน CO₂e ในปี 2570


โครงการ Fan It Forward เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องที่ฮาตาริเริ่มทดลองดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2568 เพื่อรับมือกับปัญหาจากการกำจัดขยะไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาและไมโครพลาสติกจากการฝังกลบขยะ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี หากไม่มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง ฮาตาริในฐานะผู้ผลิตพัดลมที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้เชิงลึกด้านวัสดุ โดยเฉพาะพลาสติกและชิ้นส่วนของพัดลม จึงต้องการให้การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงริเริ่มแนวคิดการรีไซเคิลพัดลมแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนพลาสติกและวัสดุต่าง ๆ จากพัดลมจะถูกนำกลับมารีไซเคิล หรือกำจัดอย่างเหมาะสมตามกระบวนการที่ถูกต้อง จากการประเมินเชิงสิ่งแวดล้อม การนำวัสดุจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยประมาณ 4–5 กิโลกรัม CO₂e ต่อกิโลกรัมของวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการพัดลมอย่างถูกต้องสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญ


ในอนาคต ฮาตาริมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบรีไซเคิลนี้ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พัดลมทุกตัวสามารถเข้าสู่ระบบการจัดการที่เหมาะสม และสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างแท้จริง ล่าสุดได้จัดงาน Hatari Fan It Forward เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า CentralwOrld ชั้น 1 โซน Central Court เพื่อเฉลิมฉลองวันรีไซเคิลโลก (Global Recycle Day) และสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่ทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้างในงานยังทำจากวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้เท่านั้น อาทิ กระดาษ ไม้ และพลาสติกรีไซเคิล โดยเมื่อจบงานในวันนี้ แบรนด์จะนำโครงสร้างไปใช้ประโยชน์ในงานต่อไปอีกด้วย

กิจกรรมในงาน Hatari Fan It Forward ประกอบด้วย


1. Green Garden Art Installation: พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากการรีไซเคิลพัดลมและชิ้นส่วนจากพัดลมเก่า นำมาออกแบบใหม่ให้กลายเป็นงานศิลปะอินสตอลเลชันในรูปแบบของสวนดอกไม้ขนาดย่อม ร่วมกับองค์ประกอบธรรมชาติ กลายเป็นมุมถ่ายภาพและพื้นที่พักสายตา ที่สะท้อนให้เห็นว่าพลาสติกที่ใช้แล้วก็สามารถถูกตีความใหม่และกลับมามีคุณค่าในรูปแบบของงานสร้างสรรค์ได้




2. โซน ‘Fan It Forward’: พื้นที่ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานนำพัดลมเก่ายี่ห้อใดก็ได้ (รับเฉพาะพัดลมที่ไม่มีแบตเตอรี่) เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลครบวงจรของฮาตาริ พร้อมแลกรับเวาเชอร์มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์ www.hatari.co.th ภายใน 19 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2569




3. โซนให้ความรู้ Recycle Journey: ถ่ายทอดขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติกจากพัดลมเก่า ตั้งแต่การคัดแยกชิ้นส่วน ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ ภายในพื้นที่มีการจัดแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของพัดลมให้ผู้เข้าชมได้เห็นอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดโอกาสให้ทดลองบดเม็ดพลาสติกด้วยตนเอง เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง




4. DIY พวงกุญแจพลาสติกรีไซเคิล Old Fan to New Charms: กิจกรรม DIY ปิดท้ายงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทำพวงกุญแจที่ระลึกจากวัสดุรีไซเคิล โดยนำชิ้นส่วนพลาสติกจากพัดลมเก่าที่ผ่านการแปรรูปมาทำเป็นชาร์มหลากหลายสีและรูปทรง สำหรับตกแต่งพวงกุญแจในสไตล์ของตนเอง




กระบวนการรีไซเคิลครบวงจร เริ่มจากการแยกวัสดุออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ พลาสติก เหล็ก ทองแดง เพื่อนำแต่ละส่วนเข้าสู่ระบบรีไซเคิลต่อไป

พลาสติก: นำไปบดเป็นเม็ดพลาสติก ก่อนนำไปฉีดเพื่อขึ้นรูปทรงต่างๆ ปัจจุบันสามารถแปรรูปเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่สามารถนำไปประดิษฐ์พวงกุญแจ และมีแผนพัฒนาให้สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจะนำไปมอบให้กับองค์กรต่างๆ กระจายออกสู่สังคม

เหล็ก: นำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่

ทองแดง: นำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้เป็นสายไฟทองแดงใหม่อีกครั้ง


คุณชัญญา พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด เผยว่า “ตลอด 35 ปีที่ฮาตาริเติบโตอยู่เคียงข้างสังคมไทยมา ฮาตาริเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ยั่งยืนจะต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคม ดังนั้นเราจึงริเริ่มโครงการ ‘Fan It Forward’ ซึ่งเป็นโมเดลแบบเทรดอิน (Trade-In) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับแนวคิดเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าร่วมกับแบรนด์ และยังตั้งเป้าขยายโครงการ Fan It Forward ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตมีแผนการขยายจุดรับพัดลมให้ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัดภายในปี 2569”

ชัญญา พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด
ด้านคุณทัศน์ลักษณ์ พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการวิจัยและพัฒนา บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด กล่าวเสริมว่า “การรีไซเคิลจะเกิดขึ้นได้จริงเมื่อผู้คนเห็นกระบวนการและเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร งาน Hatari Fan It Forward ในวันนี้จึงเป็นเพียงกิจกรรมนำร่องของโครงการเท่านั้น โดยปัจจุบันทางฮาตาริกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนจะนำผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลบางส่วนมาใช้เป็นสื่อจัดแสดงบนชั้นสินค้า เพื่อลดการผลิตวัสดุใหม่ และบางส่วนจะนำไปใช้เป็นของที่ระลึกพิเศษ เพื่อส่งต่อคุณค่าของการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในระยะยาว ฮาตาริยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้การเติบโตของแบรนด์เดินไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรของโลกต่อไป”

ทัศน์ลักษณ์ พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการวิจัยและพัฒนา
Hatari Fan It Forward ยังได้ร่วมมือกับโครงการ Recycle Day Thailand จัดจุดรับแลกพัดลมเก่า เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลครบวงจรจำนวน 7 จุด ได้แก่ เมกาบางนา, บล็อก 28, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล ศรีราชา โดยผู้นำพัดลมมาแลกจะยังคงสามารถรับเวาเชอร์ส่วนลด 200 บาท ได้ด้วยตนเอง กิจกรรม Hatari Fan It Forward จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีของฮาตาริ แต่ยังเป็นอีกก้าวหนึ่งของการชวนผู้คนให้หันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ ที่สนุกสนาน สามารถต่อยอดเป็นของในชีวิตประจำวันผ่านการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ด้วย
‘ฮาตาริ’ เดินหน้าโปรเจกต์รักษ์โลก ผุดแคมเปญ ‘Fan It Forward’ Fan เก่า แลก Fan ใหม่
‘ฮาตาริ’ เดินหน้าโปรเจกต์รักษ์โลก ผุดแคมเปญ ‘Fan It Forward’ Fan เก่า แลก Fan ใหม่
‘ฮาตาริ’ เดินหน้าโปรเจกต์รักษ์โลก ผุดแคมเปญ ‘Fan It Forward’ Fan เก่า แลก Fan ใหม่
‘ฮาตาริ’ เดินหน้าโปรเจกต์รักษ์โลก ผุดแคมเปญ ‘Fan It Forward’ Fan เก่า แลก Fan ใหม่
‘ฮาตาริ’ เดินหน้าโปรเจกต์รักษ์โลก ผุดแคมเปญ ‘Fan It Forward’ Fan เก่า แลก Fan ใหม่
