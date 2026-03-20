TOA คว้า 3 รางวัลใหญ่ ย้ำแชมป์ Market Leader ตัวจริง 15 ปีซ้อน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมสีและวัสดุก่อสร้างของไทยอย่างแข็งแกร่ง ล่าสุดกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการคว้า 3 รางวัลเกียรติยศจากเวที BrandAge Awards 2026 สะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วประเทศในฐานะผู้นำตลาดสีอันดับ 1 และองค์กรต้นแบบที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ในทุกมิติ ทั้งด้านนวัตกรรม ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและ โลกอย่างยั่งยืน
สำหรับ 3 รางวัลแห่งความสำเร็จนี้ ประกอบด้วย รางวัล Market Leader Brand Award: รางวัลสุดยอดผู้นำตลาดสีที่เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมหนึ่งเดียวในหมวดวัสดุก่อสร้างและมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด รางวัล Thailand’s Most Admired Brand: แบรนด์สียอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคยาวนานต่อเนื่อง 15 ปีซ้อน รางวัล Thailand’s Most Admired Company: สุดยอดองค์กรต้นแบบที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มธุรกิจสีทาอาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการที่ TOA มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Total Solution for Living ที่ส่งมอบนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยมี นายธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหาร BrandAge ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เปิดเผยถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของชาว TOA เท่านั้น แต่คือ ‘บทพิสูจน์’ ถึงความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีให้เราเสมอมา ซึ่งผลการวิจัยจากนิตยสาร BrandAge ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคจาก 1,600 ตัวอย่างทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้สะท้อนความสำเร็จของ TOA ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance) ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) การบริหารจัดการ (Management) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development) การบริการ (Excellence Service) รวมทั้งการมุ่งเน้นเรื่องของความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลยั่งยืน (Governance) จนทำให้ TOA สามารถครองตำแหน่ง "แบรนด์สียอดนิยมอันดับหนึ่ง" หรือ Thailand’s Most Admired Brand ติดต่อกันยาวนานถึง 15 ปีซ้อน และรางวัลสุดยอดองค์กรต้นแบบที่น่าเชื่อถือมากที่สุด Thailand’s Most Admired Company รวมถึงการได้รับรางวัลพิเศษ ‘Market Leader Brand’ เพียงรายเดียวในหมวดวัสดุก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่า มีความแม่นยำ และน่าเชื่อถือมากที่สุด
ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ TOA มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ผลิตสีรายแรกของไทยที่ยกเลิกการใช้สารโลหะหนัก (ปรอทและตะกั่ว) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และปัจจุบันยังคงเดินหน้ายกระดับสู่การเป็น “Total Solution for Living” ที่ดูแลเรื่องบ้านอย่างครบวงจร ตั้งแต่นวัตกรรมสีรักษ์โลก เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง วัสดุตกแต่งพื้นผิว แผ่นยิปซัม กระเบื้อง ไปจนถึงสุขภัณฑ์อัจฉริยะ JOMOO เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และเดินหน้าพันธกิจ 7-Green Mission เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม โดยเราภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับฉลาก EPD และฉลากลดโลกร้อน (CFR) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดแรงสนับสนุนสำคัญจากทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้าผู้บริโภคทุกท่าน ช่างทาสี ผู้รับเหมา สถาปนิก โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ และเครือข่ายร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย และอีก 7 ประเทศในอาเซียน ที่ร่วมเติบโตเคียงข้างเรามาโดยตลอด พร้อมขอสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อส่งมอบนวัตกรรมที่ดีที่สุดควบคู่ไปกับการดูแลโลกและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป